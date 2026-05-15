علماء الأرجنتين إلى أوشوايا للتحقق من "فوبيا هانتا"

تعتزم الأرجنتين إرسال فريق من علمائها إلى مدينة أوشوايا الساحلية جنوبي البلاد الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجودا فيها أم لا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية أمس الخميس.

يأتي ذلك في إطار سعي الأرجنتين إلى التخلص من وصم المدينة -التي تعد مقصدا سياحيا عالميا فريدا- بأنها "منشأ" تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي غادرت المدينة قبل 45 يوما.

وانطلقت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي شهدت تفشيا نادر الحدوث لفيروس هانتا على متنها مسفرا عن وفاة 3 أشخاص ومثيرا حالة من الهلع الصحي الدولي، من أوشوايا في 1 أبريل/نيسان الماضي.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن العدوى الأولى حدثت قبل بدء رحلة السفينة السياحية، تلتها عملية انتقال العدوى بين البشر على متنها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة الفيروس التي اكتُشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفش على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

وتنفي سلطات مدينة أوشوايا منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى للراكب "الحالة صفر". وبحسب السلطات المحلية، لم يظهر فيروس هانتا في المقاطعة منذ أصبح الإبلاغ عنه إلزاميا قبل 30 عاما. كما اختفى أيضا، بحسبهم، جرذ طويل الذيل، وهو ناقل سلالة "الأنديز" من فيروس هانتا التي تنتقل بين البشر.

عينات وتحاليل

وقال مسؤول الصحة الإقليمي خوان بيترينا إن فريقا من العلماء من المعهد الرائد في علم الأوبئة في الأرجنتين سيسافر إلى أوشوايا الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجودا هناك أم لا، مضيفا أن "النتائج يُفترض أن تكون جاهزة في غضون 4 أسابيع".

وحسب بيترينا "لم يتغير الوضع الوبائي في المنطقة كثيرا لم نسجل أي إصابات، وقد مر 45 يوما منذ أبحرت السفينة".

وسيعمل علماء من معهد "مالبران" في بوينس آيرس مع المختصّين الإقليميين لجمع العينات التي ستُرسل بعد ذلك إلى المختبرات لإجراء تحاليل عليها.

وعلى الرغم من أن مقاطعة تييرا ديل فويغو حيث تقع أوشوايا لم تسجل أي إصابة بفيروس هانتا، فهو متوطن في مناطق أخرى من الأرجنتين.

وفيروس "هانتا" هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا عبر القوارض، خصوصا الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها.

ويمكن أن يُصاب الإنسان عند استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم. ولا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة، وعلى عكس بعض الفيروسات الأخرى، فإن انتقاله بين البشر نادر جدا.