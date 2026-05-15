وسط تصعيد ميداني.. محادثات لبنان وإسرائيل تتواصل بواشنطن

تُستأنف في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن -اليوم الجمعة- الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماعات اليوم الأول منها أمس الخميس.

وبدأت مباحثات الطرفين الخميس -وهي الثالثة من نوعها- في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي. وكان الجانبان عقدا جولتيْ محادثات في العاصمة الأمريكية يوميْ 14 و23 أبريل/نيسان الماضي.

وتهدف هذه المحادثات إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل، بينما يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية، خصوصا على جنوب لبنان.

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، جدّدت إسرائيل الخميس ضرباتها على جنوب لبنان، ووجهت إنذارات لإخلاء عدد من البلدات والقرى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية -في لبنان الخميس- بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب البلاد وشرقها، بعد مقتل 22 شخصا -بينهم ثمانية أطفال- الأربعاء الماضي بغارات استهدفت نحو 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه.

"محادثات مثمرة"

وفي سياق الجولة الجديدة من المفاوضات، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله "قضينا يوما كاملا من المحادثات المثمرة والإيجابية بين إسرائيل ولبنان".

وأوضح المسؤول أن المحادثات استمرت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، معربا عن تطلعه لمواصلة الاجتماعات اليوم الجمعة.

ويترأس الوفد اللبناني السفير الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم الذي كلّفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بقيادة المفاوضات، بينما يقود سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر المحادثات عن الجانب الإسرائيلي.

توافق عون وسلام

وقالت الرئاسة اللبنانية إن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني.

وأضافت أن الرئيس عون ورئيس الوزراء توافقا على مواكبة المفاوضات من خلال التواصل الدائم.

وتتزامن المحادثات الحالية مع وتيرة عدوان إسرائيلي متصاعدة في عدة مناطق جنوبي لبنان، وسط هدنة هشة سارية منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى 17 مايو/أيار الجاري.

وتسعى بيروت إلى "ترسيخ وقف إطلاق النار" خلال المحادثات في واشنطن، وفق ما قاله مسؤول لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، مشددا على أن الأولوية هي لـ"وضع حد للموت والدمار".

رفض التفاوض

غير أن حزب الله أعلن رفضه لعقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وطالب السلطات اللبنانية بالانسحاب منها، مؤكدا أن سلاحه ليس جزءا من عملية التفاوض.

وطالبت إيران بوقف دائم لإطلاق النار في لبنان قبل أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع بالمنطقة، بينما من المقرر أن تنتهي الهدنة الإسرائيلية مع لبنان في 17 مايو/أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 2896 قتيلا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عاميْ 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل مناطقه الجنوبية.