عاجل | عراقجي: الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات
Published On 15/5/2026|
آخر تحديث: 13:33 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:
- الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات.
- مهتمون بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا.
- قبل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن تكون الأمور محددة ودقيقة.
- موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وتوصلنا لتفاهم لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات.
- ليس هناك أي حل عسكري بشأن إيران ولن نستسلم تحت الضغط أو التهديد.
- الولايات المتحدة اختبرتنا مرتين وأدركت أنه لا حلول عسكرية للملفات المتعلقة بنا.
- هناك من يريدون جر واشنطن إلى الحرب مجددا وآمل أن تسود الحكمة ونتبع الدبلوماسية للتفاوض على حل.
- نحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة المجال للمساعي الدبلوماسية.
- برنامجنا النووي سلمي وجاهزون للتأكيد على سلميته.
- مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا وعلى السفن التي تعبره التنسيق مع جيشنا.
- عندما ينتهي العدوان ستعود كل الأمور لطبيعتها وسنتأكد من إجراء الترتيبات مع عمان لعبور آمن للسفن.
- الحروب غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة أضعفت أسس النظام الدولي وأوصلته إلى حافة الانهيار.
- : يجب إجراء إصلاحات جوهرية في المنظمات الدولية ولا سيما مجلس الأمن لتوزيع السلطة بشكل عادل.
المصدر: الجزيرة