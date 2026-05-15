عاجل | عراقجي: الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات

Published On 15/5/2026
آخر تحديث: 13:33 (توقيت مكة)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

  •  الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات.
  • مهتمون بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا.
  • قبل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن تكون الأمور محددة ودقيقة.
  • موضوع اليورانيوم المخصب معقد جدا وتوصلنا لتفاهم لتأجيله إلى مرحلة أخرى من المفاوضات.
  • ليس هناك أي حل عسكري بشأن إيران ولن نستسلم تحت الضغط أو التهديد.
  • الولايات المتحدة اختبرتنا مرتين وأدركت أنه لا حلول عسكرية للملفات المتعلقة بنا.
  • هناك من يريدون جر واشنطن إلى الحرب مجددا وآمل أن تسود الحكمة ونتبع الدبلوماسية للتفاوض على حل.
  • نحافظ على فترة وقف إطلاق النار رغم هشاشتها لإتاحة المجال للمساعي الدبلوماسية.
  • برنامجنا النووي سلمي وجاهزون للتأكيد على سلميته.
  • مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا وعلى السفن التي تعبره التنسيق مع جيشنا.
  • عندما ينتهي العدوان ستعود كل الأمور لطبيعتها وسنتأكد من إجراء الترتيبات مع عمان لعبور آمن للسفن.
  • الحروب غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة أضعفت أسس النظام الدولي وأوصلته إلى حافة الانهيار.
  • : يجب إجراء إصلاحات جوهرية في المنظمات الدولية ولا سيما مجلس الأمن لتوزيع السلطة بشكل عادل.
المصدر: الجزيرة

