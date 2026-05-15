الصين تدعو لوقف شامل لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإرساء وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، وذلك إثر القمة التي جمعت الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترمب في العاصمة بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي… يجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وشدد البيان على أنه "لا مبرر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلا".

وكان شي وترمب قد ناقشا الوضع في الشرق الأوسط خلال الجولة الأولى من مباحثاتهما الخميس.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز، الخميس، إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على حد قوله.

وأعلن الحرس الثوري، أمس الخميس، بالتزامن مع القمة المنعقدة في بكين أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الإستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران.

وتفرض إيران قيودا على حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط الماضي.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب فشل جولة مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد إعلان ترمب وقفا لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.