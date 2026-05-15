تعبيرات غريبة على وجه إيلون ماسك خلال لقطة مع تيم كوك في بكين

تحوّلت لقطة جمعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك خلال مأدبة رسمية في الصين إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت تعابير وجه ماسك وتصرفاته العفوية انتباه المتابعين أثناء التقاط صورة تذكارية جمعتهما.

وماسك وكوك من بين أعضاء وفد أمريكي يضم مسؤولين حكوميين وأمنيين، إلى جانب قادة شركات أمريكية كبرى، رافقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته إلى الصين، التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى اليوم الجمعة، وتتضمن قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ورغم الطابع الرسمي للاجتماع، حاول الملياردير الأمريكي ماسك إضفاء أجواء مرحة على مأدبة العشاء التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، في مشهد لفت انتباه الحضور وعدسات المصورين.

وأظهرت المقاطع المصورة ماسك جالسا إلى إحدى الطاولات، فيما وقف تيم كوك خلفه مباشرة أثناء التقاط صورة تذكارية جمعتهما مع رجل ثالث لم تُعرف هويته.

وبينما بدا كوك مبتسما للكاميرا، لفت ماسك الأنظار بتعابير وجه غير معتادة، إذ ظهر وهو يبتسم بطريقة مبالغ فيها ويرفع إبهاميه أمام عدسات المصورين.

لكن حالة الانسجام الظاهرة في اللقطة لم تستمر طويلا، إذ أظهرت المقاطع اختفاء ابتسامة كوك فور ابتعاده عن مكان التقاط الصور، في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت اللقطة المتداولة ملايين المشاهدات خلال ساعات، وانتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات والتساؤلات حول تعابير وجه ماسك وردة فعله أثناء التقاط الصورة إلى جانب تيم كوك.

وتباينت تفسيرات المتابعين للمشهد؛ إذ اعتبر بعضهم أن ماسك كان يتصرف بعفوية معتادة، بينما رأى آخرون أن ملامحه وحركاته بدت "غريبة" مقارنة بالأجواء الرسمية للمأدبة، ما حوّل اللقطة إلى مادة واسعة للتفاعل والسخرية على المنصات الرقمية.

وعلق الناشط إريك دوغيرتي على المقطع المتداول ساخرا: "انظروا إلى تعابير وجه إيلون ماسك وهو يلتقط الصور مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل خلال مأدبة الدولة الصينية.. يا إلهي، إيلون جوهرة".

وأضاف في تعليقه، الذي حصد تفاعلا واسعًا على منصات التواصل، وصف ماسك بأنه "مليارديرنا المفضل"، في إشارة إلى شخصيته المثيرة للجدل وحضوره الدائم في النقاشات العامة.

وتحولت اللقطة سريعًا إلى مادة للتعليقات الساخرة والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون تعابير وجه ماسك على نطاق واسع، معتبرين أن ظهوره العفوي وغير التقليدي طغى على الطابع الرسمي للمناسبة.

في المقابل، رأى آخرون أن التباين بين تصرفات ماسك العفوية وهدوء تيم كوك يعكس اختلافا واضحا في شخصية الرجلين وأسلوب ظهورهما أمام الكاميرات، وهو ما أعاد إلى الواجهة المقارنات المتكررة بين أسلوبي إدارة عملاقي التكنولوجيا.

كما أعاد المقطع المتداول تسليط الضوء على الظهور الإعلامي غير التقليدي لإيلون ماسك، الذي اعتاد إثارة الجدل بتصرفاته وتعليقاته العفوية خلال المناسبات العامة، ما يجعل حضوره محط اهتمام واسع حتى في الفعاليات الرسمية ذات الطابع السياسي والاقتصادي.