استعان بمحامي ترمب.. إسقاط دعوى ضد ملياردير هندي مقرب من مودي

يستعد مكتب المدعي الفدرالي الأمريكي لإسقاط التهم الموجهة إلى الملياردير الهندي غوتام أداني الذي اتُهم في قضية فساد واسعة النطاق، بعد موافقته على دفع غرامة بملايين الدولارات.

وبحسب رسالة وجهتها شركة "أداني غرين إنرجي" إلى بورصة بومباي، وافق أداني وابن أخيه ساغار أداني على "دفع غرامة مدنية" قدرها 18 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن ذلك تمّ "من دون الاعتراف بالادعاءات الواردة في الدعوى المدنية أو إنكارها".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس أن المدعي الفدرالي قرر إسقاط الدعوى التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد استعانة أداني بفريق جديد من محامي الدفاع بقيادة روبرت جيوفرا، أحد محامي الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت نيويورك تايمز أنه خلال اجتماع بين الدفاع والادعاء في وزارة العدل في أبريل/نيسان، قال المحامي إنه إذا تم إسقاط التهم الموجهة إلى أداني فسيكون مستعدا لاستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي وإيجاد 15 ألف وظيفة.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

كما يُحاكَم رئيس مجموعة أداني إلى جانب ابن أخيه ساغار أداني ومسؤول تنفيذي آخر، بتهمة "إخفاء نظام الفساد هذا أثناء سعيهم لجمع الأموال من مستثمرين أمريكيين ودوليين"، وفقا للائحة الاتهام.