استعان بمحامي ترمب.. إسقاط دعوى ضد ملياردير هندي مقرب من مودي

يستعد مكتب المدعي الفدرالي الأمريكي لإسقاط التهم الموجهة إلى الملياردير الهندي غوتام أداني الذي اتُهم في قضية فساد واسعة النطاق، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن قرار إسقاط الدعوى التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، جاء بعد استعانة أداني بفريق جديد من محامي الدفاع بقيادة روبرت جيوفرا، أحد محامي الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت نيويورك تايمز أنه خلال اجتماع بين الدفاع والادعاء في وزارة العدل في أبريل/نيسان، قال المحامي إنه إذا تم إسقاط التهم الموجهة إلى أداني فسيكون مستعدا لاستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي وإيجاد 15 ألف وظيفة.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

كما يُحاكَم رئيس مجموعة أداني إلى جانب ابن أخيه ساغار أداني ومسؤول تنفيذي آخر، بتهمة "إخفاء نظام الفساد هذا أثناء سعيهم لجمع الأموال من مستثمرين أمريكيين ودوليين"، وفقا للائحة الاتهام.