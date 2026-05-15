استشهاد فتى في نابلس وسموتريتش يدعو لمحو حدود أوسلو

قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فتى فلسطينيا في محافظة نابلس، في حين كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن عزم الحكومة على بناء 60 ألف وحدة استيطانية، داعيا إلى "محو نهائي" للحدود الفاصلة بين مناطق الضفة الغربية المحتلة التي أقرتها اتفاقية أوسلو.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن فهد زيدان عويس البالغ 15 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعمه أن الفتى الفلسطيني كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على أحد الطرق.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد وعدد من المركبات الفلسطينية في قرية جيبيا شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن المستوطنين تسللوا إلى القرية خلال ساعات الفجر، وأحرقوا المسجد وكتبوا شعارات باللغة العبرية على الجدران، إلى جانب إحراق عدد من المركبات.

من جانبها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقدام المستوطنين على إحراق المسجد وعدد من مركبات المواطنين، وفقا لوكالة أنباء الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة "إن هذا الاعتداء ليس عملا فرديا، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتحريض رسمي من قبل حكومة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية".

سموتريتش يتباهى

من جهة أخرى، تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن موافقة الحكومة على بناء 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال 3 سنوات، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اعتماد خطة لـ"محو نهائي" للحدود الفاصلة بين مناطق الضفة.

جاء ذلك في تصريحات لسموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، أثناء مشاركته في حفل مساء الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، حسب ما ذكرت القناة 7 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة.

وزعم أن الحكومة منذ بدء ولايتها الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022، عملت على "تنظيم المستوطنات الجديدة"، مشيرا إلى موافقتها على بناء أكثر من 100 تجمع استيطاني في الضفة الغربية، تشمل حومش وصانور وجانيم وكيديم.

وأشار سموتريتش إلى موافقة الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على بناء 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال "حان الوقت لأن نمحو نهائيا الحدود التي تفصل بين المناطق (أ) و(ب) و(ج). لقد عرضتُ خطة مفصلة على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وأدعو رئيس الوزراء إلى اعتمادها".

والضفة الغربية مقسمة، وفق اتفاق أوسلو، إلى 3 أقسام وهي (أ) التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة، و(ب) التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و(ج) التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة وتبلغ مساحتها نحو 60 بالمئة من الضفة.