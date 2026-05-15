بعد ركلة جزاء غير محتسبة.. محتجون يشعلون مقرا للحكومة بطرابلس الليبية

أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم -ليل الخميس/الجمعة- النار في جزء من مبنى رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وسط طرابلس شمال غربي ليبيا، على خلفية اتهامهم عائلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاباة أحد فرق الدوري الليبي على حساب فرق أخرى.

وأفاد مراسل الجزيرة نت بأن قوات اللواء 444 تحركت للتمركز في مقر رئاسة الوزراء بعد الحريق، فيما سُمع دوي إطلاق نار في طريق السكة المحاذي للمقر.

اقتحام الملعب

وجاءت الأحداث عقب توقف مباراة الاتحاد والسويحلي في الدقيقة 87، ضمن مباريات سداسي التتويج بالمنطقة الغربية من الدوري الليبي، بعد اقتحام مشجعين من نادي الاتحاد أرض ملعب ترهونة احتجاجا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم في الدقائق الأخيرة.

ونقلت كاميرات الملعب دوي إطلاق نار وصخب داخل الميدان ومشاهد جرحى تنقلهم سيارة إسعاف، مع تدخل لقوات مسلحة أطلقت النار لتفريق مشجعي الفريق الذين دخلوا دون إذن، نظرا لإقامة مباريات الدوري الليبي دون جمهور.

وقال مدير المدينة الرياضية بترهونة عبد الله فرج -في تصريح صحفي- إن أعمال الشغب أدت إلى اشتعال النيران في سيارة النقل المباشر وبعض مرافق الملعب.

أعمال شغب

وتزامنا مع المباراة، شهدت منطقة باب بن غشير -غير البعيدة عن مبنى رئاسة الوزراء وحيث يقع مقر نادي الاتحاد- أعمال شغب واعتداء على سيارة تابعة لإحدى الكتائب الأمنية.

وبعد ذلك، تظاهر عدد من الشبان أمام مقر رئاسة الوزراء وأطلقوا كميات كثيفة من الألعاب النارية باتجاه المبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض أركانه، قبل أن يتم تفريقهم وتبدأ أجهزة السلامة في إخماد الحريق.

ولم تتضح -حتى الآن- حصيلة الخسائر التي لحقت بالمبنى، كما لم تصدر معلومات رسمية عن عدد المصابين في ملعب المباراة أو خارجه. كذلك لم تعلق حكومة طرابلس على الأحداث حتى الآن.

موقف الاتحاد والسويحلي

من جانبه، طالب نادي الاتحاد -في بيان عبر صفحته على فيسبوك– بمراجعة شاملة للحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرا أنها أثرت على نتيجتها.

وقال النادي إنه يجب "فتح تحقيق بشأن القرارات التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه وصون نزاهة وعدالة المسابقة.

وفي المقابل، استنكر نادي السويحلي الأحداث التي شهدتها المباراة، وقال -في بيان- إن اللقاء كان يسير بصورة طبيعية وسط أفضلية واضحة لفريقه، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة محاولات للتأثير على مجرياته عبر تدخلات واحتجاجات وصفها بأنها "مرفوضة".

وأدان السويحلي اقتحام الجماهير أرضية الملعب وما رافقه من اعتداء على طاقم التحكيم ولاعبي الفريق وأفراد الأمن، مطالبا الجهات الأمنية والاتحاد الليبي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل وشامل، واتخاذ إجراءات تحفظ هيبة المسابقة وسلامة الأندية والرياضيين.