إسرائيل تبتلع 60% من مساحة غزة بتحريك "الخط الأصفر"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع جيش الاحتلال المساحة التي يسيطر عليها في قطاع غزة داخل ما يُعرف بالخط الأصفر لتبلغ 60% من مساحة القطاع، وذلك خلافا لما نص عليه وقف إطلاق النار الموقّع مع المقاومة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، أن نتنياهو قال خلال حفل أقيم، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية، إن الجيش يسيطر حاليا على 60% من قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه نسبة أكبر مما كان منصوصا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 والتي قُدِّرت بنحو 53% من مساحة القطاع.

وقالت هآرتس إنها نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرا ميدانيا حول تحرك الخط الأصفر غربا، مشيرة إلى أن هذا التوسع استمر في الأشهر الأخيرة، متجاوزا في كل مرة المساحة المعيشية المحدودة للغاية المتبقية للفلسطينيين في قطاع غزة، على حد وصف الصحيفة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر محلية بأن إسرائيل تواصل تحريك هذا الخط، في عمليات عسكرية ميدانية كان أحدثها في 10 مايو/أيار الجاري، إذ أزاحت آليات إسرائيلية المكعبات الأسمنتية المطلية باللون الأصفر، باتجاه غرب شارع صلاح الدين، في منطقة محور نتساريم وسط القطاع.

وبموجب الاتفاق، فإن "الخط الأصفر"، يفصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا، ويغطي نحو 53% من مساحة القطاع.

لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، وزحفت تدريجيا من الخط الأصفر إلى مناطق جديدة في عمق القطاع، في مساحة أُطلق عليها مؤخرا اسم "الخط البرتقالي".

ونقلت "هآرتس" عن خبيرة نظم المعلومات الجغرافية في منظمة أطباء بلا حدود، لوري بوفيه، قولها للصحيفة: "إنه وفقا لتقييمهم، بينما كانت إسرائيل تسيطر في أكتوبر/تشرين الأول على نحو 53% من أراضي قطاع غزة، فقد ارتفعت هذه النسبة الآن إلى 57-58%".

وذكرت الصحيفة: "وفقا لبوفيه، فإنه إلى جانب المنطقة العازلة التي حددتها إسرائيل، الخط المعروف باسم الخط البرتقالي، والذي يُلزم المنظمات الإنسانية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي داخله لتجنب أي أذى، تسيطر إسرائيل على أكثر من 60% من أراضي القطاع".

وأشارت لوري بوفيه إلى أن "هذا التوسع مستمر، وقد جرى رصد كتل صفراء جديدة، على سبيل المثال، في حي الزيتون بمدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة".

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، في وقت سابق للأناضول، إن إسرائيل أزاحت "الخط الأصفر" باتجاه المناطق الغربية، بمساحة إضافية تُقدَّر بنحو 8 إلى 9%، مما يرفع إجمالي المساحة التي بات يسيطر عليها الجيش إلى أكثر من 60% من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد الشروع في تطبيق الخطة الأولى من خطة ترمب، أنه بات يسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على سلسلة من التقارير الدولية والأممية التي كشفت تحركه غربا إلى ما يُسمى الخط البرتقالي لتصل مساحة سيطرته إلى أكثر من 60% من مساحة القطاع.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن ترمب خطة لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، تشمل المرحلة الأولى منها وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا جزئيا، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وفيما التزمت حركة "حماس" بمتطلبات المرحلة الأولى تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، فضلا عن توسيع سيطرتها على القطاع.

أما المرحلة الثانية فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.