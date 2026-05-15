إسرائيل تقر بمقتل جندي وتنذر بإخلاء 6 بلدات جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان اليوم ليرتفع بذلك عدد القتلى هناك إلى 6 جنود منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في الوقت الذي أنذر فيه سكان 6 بلدات لبنانية بالإخلاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما "قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان".

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس/آذار، إلى 20، هم 19 جنديا وشخص مدني يعمل بالتعاقد لحساب الجيش.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي ارتفع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان إلى 6 منذ استئناف القتال بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان.

إنذار بالإخلاء

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، واتهم حزب الله بخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.

كما وجه الجيش إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات شبريحا وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان، وقال "إن على سكان البلدات المذكورة الابتعاد مسافة كيلومتر وسنعمل ضد حزب الله بقوة".

وفي وقت سابق أمس أنذر الجيش بإخلاء 8 بلدات في شرقي وجنوبي لبنان تمهيدا لقصفها، قبل أن يعلن لاحقا عن بدء سلسلة هجمات ضد ما يدعي أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله" في عدة مناطق.

في غضون ذلك، ذكر موقع والا أن صفارات الإنذار فُعلت في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان صباح اليوم الجمعة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار عقب إطلاق صفارات الإنذار في الجليل شمالي إسرائيل.

ومساء أمس الخميس دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار سُمعت في مستوطنات كريات شمونة ومسغاف عام والمطلة وكفار جلعادي وبيت هليل قرب الحدود مع لبنان.

وتحدثت القناة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية 3 صواريخ، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ فورا عن إصابات أو أضرار، بحسب ادعائها.

وتفرض تل أبيب رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء اعتراض أو سقوط الصواريخ والمسيرات التي يطلقها حزب الله من لبنان.

بيانات حزب الله

وأمس الخميس، أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان، شملت موقعا عسكريا و3 دبابات وتجمعات لجنود وآليات أخرى.

جاء ذلك في بيانات متفرقة للحزب أكد خلالها أن عملياته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني".

وأول أمس الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 شخصا وأصاب آخرين؛ جراء 79 هجوما على لبنان، في خروقات جديدة للهدنة الهشة المعلنة منذ 17 أبريل/نيسان الماضي ومقررة حتى 17 مايو/أيار الجاري.

ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالتزامن مع جولة محادثات ثالثة بين تل أبيب وبيروت في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب جولتي مباحثات في 14 و23 أبريل/نيسان الماضي، في محاولة للاتفاق على ترتيبات للأمن والتهدئة بين بلدين في حالة حرب رسميا منذ عام 1948.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 2896 قتيلا و8 و824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.