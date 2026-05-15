أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي مستجدات المنطقة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك بالإضافة إلى مستجدات المنطقة.

واستعرض الجانبان -وفقا لبيان الديوان الأميري القطري- الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدَّين حرصهما على دفع مسارات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين.

وشدد أمير قطر وولي العهد السعودي على أهمية استمرار التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وتعاونا على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حاليا لتعزيز الأمن والاستقرار.