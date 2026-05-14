800 مسيّرة تستهدف أوكرانيا.. زيلنسكي يتحدث عن إحدى أضخم الهجمات على بلاده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيّرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية عن تعرض كييف -فجر اليوم الخميس- لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية ليل الاثنين-الثلاثاء، بعد هدنة لثلاثة أيام أُقرت بمناسبة الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ووصف زيلينسكي هذا الهجوم بأنه "من أطول وأضخم الهجمات الروسية ضد أوكرانيا"، موضحا -عبر تطبيق تلغرام- أن الهجوم بدأ في منتصف الصباح واستمر لساعات في العاصمة كييف، ومدينة لفيف غربي البلاد بالقرب من بولندا، وميناء أوديسا على البحر الأسود، بالإضافة إلى مراكز سكانية أخرى.

تزامن مع زيارة ترمب لبكين

وأضاف زيلينسكي "جنودنا يدافعون عن أوكرانيا، لكن هدف روسيا الواضح هو إغراق الدفاعات الجوية". محذرا من أن هجوما بصواريخ "كروز" وصواريخ باليستية قد يعقب وابل الطائرات المسيّرة.

واعتبر زيلينسكي أن روسيا تعمّدت تشديد قصفها تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين، مشددا على أنه "قطعا لا يمكن اعتبار تزامن إحدى أكبر الهجمات وأطولها على أوكرانيا مع زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين صدفة".

وجدد دعوته للحلفاء إلى "ممارسة ضغط حقيقي" على موسكو لوقف هذه الهجمات.

ودعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو -عبر منصة تلغرام- السكان إلى الاحتماء، مشيرا إلى أن "العدو يهاجم كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية"، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة تيمور تكاتشينكو أن حطام الطائرات المسيّرة ‌أصاب مباني في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك بنايات سكنية.

ونشرت قنوات غير رسمية على تلغرام مقاطع فيديو تُظهر أجزاء تشتعل فيها النيران من مبان سكنية، في حين لم ترد تقارير بعدُ عن وقوع إصابات.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية -أمس الأربعاء- إن 286 طائرة مسيّرة أوكرانية تم اعتراضها وتدميرها فوق مناطق روسية خلال الليل.

وفي منطقة كراسنودار الجنوبية، ذكرت السلطات المحلية الروسية أن شظايا طائرات مسيّرة سقطت على أراضي منشأة صناعية، ‌‌مما تسبب في ‌‌اندلاع حريق.