4 شهداء بقصف إسرائيلي على شمال غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي القطاع.

وأكدت المصادر استشهاد الشاب تامر إياد المطوق بقصف إسرائيلي على جباليا، بعد يومين من استشهاد والده.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية "كوادكوبتر" قنبلة عليه في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

كما استشهد حسن حامد عابد متأثرا بإصابته برصاص قناص إسرائيلي أمام عيادة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا، في حين أصيب آخران بقصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع. ونسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال المدينة.

قصف مدفعي

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مخيم البريج، في حين تعرضت بلدة جحر الديك لقصف مدفعي. كما شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر الخميس، قصفا مدفعيا وإطلاق نار من آليات الاحتلال، إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و744 شهيدا، و172 ألفا و588 مصابا.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لليوم الـ217، وتشمل قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار من الآليات العسكرية وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، إضافة إلى استهداف مناطق سكنية وخيام نازحين ومراكز إيواء.