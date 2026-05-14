وزير أمريكي: إيران "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع أسلحة نووية

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران باتت "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى "أسابيع" عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة.

وأضاف رايت، في أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، "صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، غير أنهم باتوا قريبين جدا من تصنيع أسلحة نووية"، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، حين يبلغ تخصيب اليورانيوم مستوى يصل لنحو 90%، فإنه يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

وتعليقا على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال بشأن وضع الأطنان الـ11 الأخرى من اليورانيوم التي يُفاد بأن إيران تمتلكها، قال رايت إن مستويات التخصيب فيها تتراوح صعودا حتى 60%، رغم أن طهران تمتلك "كميات كبيرة" من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما وصفه بأنه أمر "مثير للقلق للغاية".

إستراتيجية حكيمة

وردا على سؤال آخر لبلومنتال عما إذا كان سيتعين على الرئيس دونالد ترمب استهداف جميع المخزونات الإيرانية من اليورانيوم لوقف عملية التخصيب، أجاب رايت بأنه يعتقد أن "تلك هي الإستراتيجية الحكيمة، ففي نهاية المطاف يتمثل الهدف أيضا في منع تخصيب اليورانيوم مستقبلا. نعم، لكي ننعم بعالم آمن، يتعين علينا إنهاء برنامجهم النووي".

واستشهد عديد من مسؤولي إدارة ترمب بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بوصفها جزءا من المبررات لشن حرب ضد إيران، كما صرح الرئيس الأمريكي أيضا برغبته أن تسلم طهران اليورانيوم المخصب للتوصل إلى اتفاق يُنهي هذا الصراع.

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في حين ردت طهران باستهداف ما قالت إنها "مصالح أمريكية في المنطقة".

وفي السابع من أبريل/نيسان 2026، توصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، إلى هدنة مؤقتة غير محددة المدة، في حين لم تُفضِ المحادثات الجارية بينهما إلى سوى مزيد من تباعد المواقف.