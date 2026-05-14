كوريا الجنوبية ترجح مسؤولية إيران عن الهجوم على سفينتها بهرمز

رجح مسؤول بارز في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجوم على سفينة شحن تابعة لسول قرب مضيق هرمز، قائلا إن احتمالية وقوف أي جهة أخرى غير طهران منخفضة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المسؤول في وزارة الخارجية قوله للصحفيين إن كوريا الجنوبية تحلل معلومات المخابرات التي أطلعتها عليها الولايات المتحدة بشأن الهجوم الذي وقع في الرابع من مايو/أيار على السفينة (نامو) التابعة لشركة "إتش إم إم" للشحن، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالجزء السفلي من مؤخرة السفينة.

وقال المسؤول: "بمجرد الانتهاء من التحقيق وتقديم الأدلة، أثق في أن الجانب الإيراني سيستجيب بطريقة مناسبة".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن تعليقات المسؤول صدرت "على افتراض أن التحقيق يثبت مسؤولية إيران عن الهجوم"، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بمجرد انتهاء التحقيق.

وأرسلت سول فرقا من الخبراء إلى دبي في الإمارات -حيث تخضع السفينة للفحص قبل إصلاحها- لإجراء تحقيق وجمع الأدلة عن طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وذكرت وزارة الدفاع في سول، الخميس، أنها أرسلت فريق تحليل تقني إلى دبي، مساء الأربعاء لإجراء تحقيق علمي دقيق في ملابسات الحادث.

وأدى الهجوم الذي يعتقد أنه ناجم عن اصطدام جسمين طائرين مجهولين بالسفينة إلى تدمير غرفة المحركات وإحداث ثقب بعمق 7 أمتار في مؤخرة السفينة.

وكان على متن السفينة 24 بحارا، بينهم 6 كوريين جنوبيين، وأصيب أحد أفراد الطاقم بإصابات طفيفة.

ونفت إيران سابقا مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في إصابة جانب السفينة بأضرار بالغة، وأحجمت منذ ذلك الحين عن الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الذي تواصل فيه سول تحقيقاتها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد الواقعة بوقت قصير إن إيران أطلقت النار على السفينة، وحث سول على الانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة عبر المضيق.