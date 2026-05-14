تبدأ محكمة سول للاستئناف، اليوم الخميس، عقد أولى جلساتها الرسمية لمحاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بتهم تزعُّم التمرد عبر محاولته فرض الأحكام العرفية في عام 2024.

وأصدرت محكمة أدنى درجة في وقت سابق حكما بالسجن المؤبد على رئيس كوريا الجنوبية السابق.

وتأتي المحاكمة الاستئنافية بعد 3 أشهر من إدانة يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما نُشرت القوات لإغلاق مبنى الجمعية الوطنية.

وقدّم كل من الرئيس السابق وممثل الادعاء، الذي طالب بتوقيع عقوبة الإعدام، طلب استئناف للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الفريق القانوني للرئيس السابق قدم طلبا لتنحية القضاة الثلاثة في المحاكمة، مما قد يؤثر على سير الإجراءات.

وبموجب القانون، يجب تعليق إجراءات المحاكمة حتى يتم البت في مثل هذه الطلبات، على الرغم من أنه يمكن إجراء استثناءات في الحالات العاجلة.

وستنظر المحاكمة أيضا في قضايا 7 مسؤولين آخرين بشأن دورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، بينهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة 30 عاما.

ويخضع الرئيس السابق المسجون لما مجموعها 8 محاكمات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، فضلا عن مزاعم الفساد التي اتهمت بها زوجته وقضية وفاة أحد جنود مشاة البحرية عام 2023.