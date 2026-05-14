فانس: أمريكا تحرز تقدما في المحادثات مع إيران

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الأربعاء إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك ‌‌بعد أن رفض الرئيس دونالد ترمب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول.

وأضاف فانس لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحرز تقدما، السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر الهدف الذي وضعه الرئيس؟".

وحسب فانس فإن "الخط الأحمر واضح جدا. عليه أن يطمئن إلى أننا ‌‌وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن ‌‌عدم امتلاك ‌‌إيران سلاحا نوويا أبدا".

وأوضح فانس -في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترمب للمقترح الإيراني الأخير- أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحا نوويا.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، كاشفا عن محادثات هاتفية أجراها -صباح اليوم- مع كل من جاريد كوشنر صهر ترمب وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترمب، و"كذلك مع بعض الأصدقاء في العالم العربي".

وفي آخر تصريحاته بهذا الشأن، قال ترمب إن وقف إطلاق النار مع إيران أصبح في أضعف مراحله وموصولا بأجهزة الإنعاش.

وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بوساطة باكستانية، قبل أن يقوم ترمب بتمديده لاحقا من دون تحديد سقف زمني.

وكانت إيران قد سلمت باكستان -يوم الأحد الماضي- ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب، إلا أن ترمب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا" و"غبي".