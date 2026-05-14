الحرس الثوري: موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها عبور هرمز

قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن موقف طهران من "السفن المعادية" لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز، على حد وصفه.

ونقل مراسل التلفزيون الإيراني عن المسؤول قوله: "مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التي تتواصل وتنسق مع السلطات الإيرانية وبحرية الحرس الثوري".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "منذ ليلة أمس وحتى الآن تمكنت 30 سفينة من العبور من مضيق هرمز بترخيص من إيران".

على صعيد متصل، ذكرت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصدر مطلع أن إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن الخطوة جاءت استجابة لطلبات من وزير الخارجية والسفير الصيني لدى إيران، مشيرا إلى أن طهران وافقت على تسهيل عبور عدد من السفن الصينية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

ولم يتضح بعد حجم تأثير هذه الخطوة على الوضع الميداني، إذ أشارت إيران خلال الحرب إلى إمكانية عبور السفن المحايدة، لا سيما المرتبطة بالصين، شريطة التنسيق مع قواتها المسلحة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي عبرت مضيق هرمز، أمس الأربعاء، بعدما تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الصين ستستفيد من فتح مضيق هرمز، وعبّر عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها ‌‌لفتح الممر المائي.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أعتقد أنهم سيبذلون ما في وسعهم.. من مصلحة الصين البالغة فتح المضيق، وأعتقد أنهم سيعملون من خلف الكواليس مع أي جهة لها تأثير على القيادة الإيرانية".

وجاءت تصريحات بيسنت من بكين حيث يرافق ‌‌الرئيس دونالد ترمب في زيارة إلى الصين.

وبعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط، فرضت إيران قيودا مشددة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والذي بدأ بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في أوائل أبريل/نيسان، إلى إطالة أمد الأزمة في الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالميا.