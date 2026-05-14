وسط حفاوة صينية.. قمة ترمب وشي تنطلق في بكين

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الخميس- قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يُتوقع أن تتسم بمناقشات مطولة لقضايا رئيسية كالتجارة، والعلاقات الأمريكية مع تايوان، والحرب في إيران.

وبعد وصول ترمب إلى بكين حضر حفل استقبال مساء الأربعاء، ثم استقبله الرئيس الصيني صباح اليوم الخميس في قاعة الشعب الكبرى، مركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية، ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من ميدان تيانانمن.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تصافح الرجلان وتبادلا أطراف الحديث، وربّت ترمب على ذراع شي قبل التقاط الصور التذكارية.

وتتميز القاعة بدرج ضخم مغطى بسجاد أحمر، ومساحات شاسعة من الرخام، حيث علّق الجنود أعلاما أمريكية وصينية كبيرة.

انطلاق المباحثات

وبحسب مراسلة الجزيرة، استمرت مراسم الاستقبال نحو 15 دقيقة، ثم انطلقت المباحثات المخطط لها أن تستمر مدة ساعتين.

وقال الرئيس الصيني إنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي بشأن قضايا رئيسية، مضيفا أنه لطالما اعتقد أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات.

وتابع قائلا "لنجعل عام 2026 عاما تاريخيا ومعْلما بارزا للعلاقات الصينية الأمريكية لمواصلة الماضي وفتح آفاق المستقبل"، وفق تعبيره.

بدوره، قال ترمب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين "ستكون أفضل من أي وقت مضى"، مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بـ"القائد العظيم".

ويعقد ترمب وشي اجتماعا ثنائيا قبل زيارة الرئيس الأمريكي لـ"معبد السماء"، وهو مجمع ديني يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. كما سيحضر ترمب وشي مأدبة عشاء رسمية.