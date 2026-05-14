ترمب: الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في اليوم الثاني من زيارته لبكين، إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي تصريحات لفوكس نيوز، أفاد ترمب بأن شي أبلغه عقب مباحثات استمرت ساعتين أن بلاده لن تزود طهران بمعدات عسكرية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في حركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما.

والثلاثاء الماضي، قال ترمب قبيل توجهه إلى الصين "لا أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني بشأن إيران".

وأمس الأربعاء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تُجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية.

وخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصين تعتزم تزويد إيران بأسلحة، لكن بكين نفت تلك التقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران.

طائرات بوينغ

بموازاة ذلك، أعلن ترمب أن الصين ستطلب نحو 200 طائرة "كبيرة" من شركة بوينغ التي تراجعت أسهمها في البورصة بعدما توقع المستثمرون طلبية أكبر.

وتابع متحدثا عن اجتماعه مع شي "من بين الأمور التي وافق عليها اليوم شراء 200 طائرة بوينغ كبيرة"، واصفا ذلك بأنه "التزام"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إعلانا عن طلبية كبيرة من بوينغ خلال زيارة ترمب للصين.

وقبل يوم من زيارة ترمب، فرضت واشنطن عقوبات جديدة متعلقة بإيران، استهدفت 3 أشخاص و9 كيانات 4 منها في هونغ كونغ.