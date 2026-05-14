الشيباني يرفع علم سوريا بالرباط ويبحث تعزيز العلاقات مع المغرب

رفع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني علم بلاده فوق مبنى سفارتها في العاصمة المغربية الرباط، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف عمل البعثة الدبلوماسية بعد سنوات من التوقف.

وبحث الشيباني مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف بوريطة الزيارة، الخميس، بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أنها تتضمن إعادة فتح سفارة دمشق في الرباط، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المغرب منذ سنوات.

كما لفت بوريطة إلى أن زيارة الشيباني الأولى للمغرب "تأتي في سياق إقليمي خاص جدا".

وأكد الوزير المغربي دعم بلاده لتطلعات سوريا في مجالات التنمية، مشيرا إلى الاتفاق على تحديث الإطار القانوني للتعاون في المجالين القانوني والقضائي، بصفته "قديما وغير قادر على مواكبة طموحات البلدين"، إضافة إلى إنشاء آلية للتشاور الدبلوماسي والسياسي بين البلدين.

وفي مايو/أيار 2025، قرر المغرب إعادة فتح سفارته في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاق استمر 13 عاما، على أن تباشر أعمالها لاحقا في يوليو/تموز من العام نفسه.

وأغلقت الرباط سفارتها في دمشق عام 2012، إثر تصاعد العنف خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.