إنذارات إسرائيلية بإخلاء بلدات شرق لبنان وغارات تستهدف الجنوب

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا بالإخلاء إلى 5 بلدات في محافظة البقاع شرقي لبنان و3 بلدات في الجنوب، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبي البلاد.

وأنذر الجيش الإسرائيلي بلدات لبايا وسحمر وتفاحتا وكفرملكي ويحمر وعين التينة وحومين الفوقا ومزرعة سيناي.

وأعلن الجيش بدء تنفيذ سلسلة من الغارات، قال إنها تستهدف "مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات تفاحتا وزبقين وصديقين والمنصوري وكفرا جنوبي لبنان.

من جهته، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية قوّة إسرائيلية داخل منزل في بلدة دير سريان جنوبي لبنان.

استهداف قوات إسرائيلية

فجرا، أعلن حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية كانت تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وذلك بدفعة صاروخية. كما أفاد بأنه استهدف دبابة ميركافا بصاروخ موجه في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، مؤكدا تحقيق إصابة.

وأشار الحزب إلى تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين انقضاضيتين استهدف دبابة ميركافا في بلدة حولا، إلى جانب تجهيزات فنية في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله أنه نفذ هجوما مماثلا بمسيّرات انقضاضية استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 22 قتيلا جراء غارات واستهدافات إسرائيلية طالت مناطق في جبل لبنان والجنوب.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.