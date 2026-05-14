استقالة رئيسة وزراء لاتفيا بعد أزمة المسيّرات الأوكرانية

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها بعدما فقدت دعم حزب رئيسي في ائتلافها الحاكم، إثر مطالبتها وزير الدفاع أندريس سبرودس بالاستقالة وتحميله مسؤولية فشل الدولة في منع توغل مسيّرات أوكرانية مؤخرا.

وقالت سيلينا في مؤتمر صحفي بالعاصمة ريغا: "أعلن استقالتي من منصب رئيسة الوزراء"، مضيفة أن "أهم أمر بالنسبة لي هو رفاهية مواطنينا وأمن بلادنا".

وتابعت حديثها بالقول: "ندرك تماما الظروف التي نعيشها جميعا. لقد غيّرت الحرب العنيفة التي تشنها روسيا في أوكرانيا الوضع الأمني في جميع أنحاء أوروبا".

أزمة سياسية

وجاء إعلان سيلينا في وقت كانت فيه حكومتها مهددة بتصويت لحجب الثقة في البرلمان، وخسر ائتلافها الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط، الذي تولى السلطة عام 2023، أغلبيته الضئيلة في الساعات الماضية، بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس.

وبدا أن الرئيس اللاتفي إدغارز رينكيفيتش حسم مصير سيلينا، الأربعاء، بإعلانه أنه اطلع على الوضع السياسي في البلاد وأنه سيلتقي الجمعة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ومن دون النواب التسعة التقدميين، وجدت سيلينا نفسها في موقع الأقلية، مع تأييد 41 نائبا من أصل 100، مقابل 47 نائبا للمعارضة.

خلفية الأزمة

وتحطمت طائرات مسيّرة عدة تابعة لروسيا أو أوكرانيا في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة محاذية لروسيا ولبيلاروسيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، عبرت مسيّرتان أوكرانيتان الحدود الروسية وتحطمتا في لاتفيا، على الأرجح بسبب تشويش الدفاعات الجوية الروسية على أنظمة توجيههما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن إحدى المسيّرتين أصابت منشأة لتخزين النفط في ريزيكلاني شرق البلاد، مما أدى إلى اندلاع حريق تمكنت خدمات الإطفاء من السيطرة عليه سريعا. كما تحطمت مسيّرة أوكرانية أخرى في لاتفيا يوم 25 مارس/آذار الماضي.

وعقب هذه الحوادث، طالبت سيلينا وزير دفاعها بالاستقالة، وقدم استقالته الاثنين الماضي رغم دفاع حزبه عنه واتهامه رئيسة الوزراء باتخاذه كبش فداء.

واقترحت سيلينا تعيين مسؤول عسكري خلفا له، وهو ما رفضه حزب التقدميين.

دعم أوكراني

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره اللاتفي على هامش قمة بوخارست، أنه سيرسل خبراء إلى لاتفيا للمساعدة في مجال الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي في منشور له على منصة إكس: "سنرسل خبراءنا إلى لاتفيا لتبادل خبراتهم وتقديم مساعدة مباشرة في حماية المجال الجوي اللاتفي".

وأضاف: "نعتزم توقيع اتفاقية مع لاتفيا لبناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات لمواجهة مختلف أنواع التهديدات"، معتبرا أن "من المهم العمل معا لتعزيز دفاعات أوروبا".

من جانبه، أكد الرئيس اللاتفي رينكيفيتش "مشاركة خبراء أوكرانيين ومعدات في تحديث قدرات الدفاع الجوي اللاتفية"، مضيفا أنه "سيتم إعداد اتفاق تعاون دفاعي طويل الأمد".