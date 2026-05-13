112 دولة تدعم مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن حول حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقدمت كل من الولايات المتحدة والبحرين مشروع القرار، وانضمت لهم كراعين رئيسيين قطر والسعودية والإمارات والكويت، ويحظى المشروع حاليا بدعم قرابة ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ويشمل ذلك دولا عربية، ودولا كالهند واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وكينيا والسنغال والأرجنتين ومعظم الدول الأوروبية.

ووفقا للمصادر الدبلوماسية، يعكس الدعم الذي يحظى به مشروع القرار المساندة الدولية الواسعة واعتبار المشروع مبادرة مهمة تخدم مصالح الدول كافة، وتُعزِّز احترام القانون الدولي والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي.

ويهدف مشروع القرارإلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي وضمان سلامة وأمن البحارة.

وذكرت مراسلة الجزيرة في نيويورك بيسان أبو كويك أن مشروع القرار في انتظار جدولته للتصويت بمجلس الأمن، وأوضحت أن نص المشروع يركز على نقطتين محوريتين هما قضية زرع إيران للألغام البحرية في المضيق وفرضها رسوما من أجل عبور السفن.

وأشارت إلى أن مشروع القرار يدعو إيران إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنساني في الضيق.

وهنا القائمة الكاملة للدول المشاركة في رعاية وتقديم المشروع:

1. ألبانيا

2. أندورا

3. أنتيغوا وبربودا

4. الأرجنتين

5. أستراليا

6. النمسا

7. جزر البهاما

8. البحرين – عضو في المجلس

9. بربادوس

10. بلجيكا

11. بليز

12. البوسنة والهرسك

13. بلغاريا

14. بوروندي

15. الرأس الأخضر

16. كندا

17. تشاد

18. تشيلي

19. جزر القمر

20. كوستاريكا

21. كرواتيا

22. قبرص

23. التشيك

24. الدنمارك

25. جيبوتي

26. دومينيكا

27. جمهورية الدومينيكان

28. الإكوادور

29. مصر

30. إستونيا

31. إسواتيني

32. إثيوبيا

33. فيجي

34. فنلندا

35. غامبيا

36. ألمانيا

37. غانا

38. اليونان

39. غواتيمالا

40. غيانا

41. هندوراس

42. المجر

43. آيسلندا

44. الهند

45. أيرلندا

46. إيطاليا

47. جامايكا

48. اليابان

49. الأردن

50. كازاخستان

51. كينيا

52. الكويت

53. لاتفيا

54. لبنان

55. ليبيريا

56. ليبيا

57. ليتوانيا

58. لوكسمبورغ

59. مالطا

60. جزر مارشال

61. موريتانيا

62. موريشيوس

63. ميكرونيزيا (الولايات المتحدة الميكرونيزية)

64. موناكو

65. مونتينيغرو

66. المغرب

67. ميانمار

68. هولندا

69. نيوزيلندا

70. مقدونيا الشمالية

71. النرويج

72. بالاو

73. بنما

74. بابوا غينيا الجديدة

75. باراغواي

76. بيرو

77. بولندا

78. البرتغال

79. قطر

80. جمهورية كوريا

81. جمهورية مولدوفا

82. رومانيا

83. رواندا

84. سانت كيتس ونيفيس

85. سانت فنسنت والغرينادين

86. ساموا

87. سان مارينو

88. المملكة العربية السعودية

89. السنغال

90. صربيا

91. سيشل

92. سيراليون

93. سنغافورة

94. سلوفاكيا

95. سلوفينيا

96. جنوب السودان

97. إسبانيا

98. السودان

99. السويد

100. الجمهورية العربية السورية

101. تيمور الشرقية

102. توغو

103. تونغا

104. ترينيداد وتوباغو

105. تونس

106. أوغندا

107. أوكرانيا

108. الإمارات العربية المتحدة

109. المملكة المتحدة

110. الولايات المتحدة الأمريكية

111. فانواتو

112. اليمن