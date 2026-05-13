فيروس "هانتا" يستنفر أوروبا ومنظمة الصحة تستبعد تحوله لجائحة

بلغ إجمالي الحالات المبلغ عنها من فيروس هانتا حتى الآن 11 حالة، تم تأكيد 9 منها، وسط تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الأمر لا يتعلق بجائحة ولا يشبه في شيء كوفيد-19.

وفي سياق تتبع حالات المصابين، قال طبيب في المستشفى الباريسي الذي يعالج راكبة فرنسية أصيبت في تفشي فيروس هانتا القاتل على متن سفينة سياحية، إن حالتها حرجة للغاية وإنها تتلقى العلاج عبر رئة اصطناعية.

ولقي 3 أشخاص على متن الرحلة حتفهم، بينهم زوجان هولنديان يعتقد مسؤولون صحيون أنهما كانا أول من تعرض للفيروس خلال زيارة إلى أمريكا الجنوبية.

وقال الطبيب كزافييه ليسكور، المتخصص في الأمراض المعدية بمستشفى بيشا، إن الراكبة التي تتلقى العلاج في باريس تعاني من شكل حاد من المرض تسبب في مشكلات خطيرة تهدد حياتها في الرئتين والقلب.

وأوضح أن المريضة موصولة بجهاز دعم حيوي يضخ الدم عبر رئة اصطناعية لتزويده بالأكسجين ثم إعادته إلى الجسم، معربا عن الأمل في أن يخفف الجهاز الضغط على الرئتين والقلب لمنحهما وقتا للتعافي، واصفا هذا الإجراء بأنه "المرحلة الأخيرة من الرعاية الداعمة".

تعقيم وتنظيف

وبعد الانتهاء من إجلاء جميع الركاب والعديد من أفراد الطاقم، أصبحت السفينة "إم في هونديوس" في طريقها إلى هولندا، حيث ستخضع لعمليات تنظيف وتعقيم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن الحالات المؤكدة والمشتبه بها سجلت فقط بين ركاب السفينة السياحية أو أفراد طاقمها.

‌في السياق ذاته، ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أمس الثلاثاء أن فحوصا تجري لعينات ⁠بيولوجية مأخوذة ⁠من شخصين للتحقق مما إذا كانا مصابين بفيروس هانتا، وهما سائحة أرجنتينية دخلت المستشفى مصابة بالتهاب رئوي ورجل ⁠من كالابريا يخضع للعزل بشكل طوعي.

وقالت الوزارة في بيان إن السائحة الأرجنتينية غادرت منطقة موبوءة في بلدها في 30 أبريل/نيسان ⁠وسافرت إلى إيطاليا على متن رحلة جوية من بوينس آيرس إلى روما قبل أن تتوجه إلى صقلية، حيث تم إدخالها إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب رئوي.

وطلبت السلطات الصحية المحلية إجراء الفحوص أمس ‌الثلاثاء، وأرسلت عينة السائحة إلى مستشفى للأمراض المعدية في روما، حيث سيتم تحليلها جنبا إلى جنب عينة من المواطن الإيطالي (25 عاما) الذي كان مخالطا لفترة وجيزة لامرأة هولندية توفيت لاحقا بسبب الفيروس.

أعراض وحجر

وفي تطور منفصل، تم تحديد مكان سائح بريطاني في ميلانو ووضعه في الحجر الصحي بعد أن حذرت السلطات ⁠البريطانية من أنه كان على الرحلة ⁠الجوية نفسها مع المرأة الهولندية، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

كما تم نقل رفيق له كان يسافر معه إلى المستشفى كإجراء احترازي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتشر فيروس هانتا في ⁠المقام الأول عن طريق القوارض، وغالبا عبر بولها وبرازها ولعابها، لكن يمكنه الانتقال بين البشر في حالات نادرة. وعادة ⁠ما تبدأ أعراضه بأعراض شبيهة بأعراض ⁠الإنفلونزا، مثل الإرهاق والحمى، بعد أسبوع إلى 8 أسابيع من الإصابة للفيروس.

وتم ربط مجموعة من حالات الإصابة في الأيام الماضية بالسفينة هونديوس التي رست في جزر الكناري ‌الإسبانية عقب رحلة استكشافية قطبية انطلقت من الأرجنتين.

ورفعت منظمة الصحة العالمية عدد الحالات المؤكدة المرتبطة بالسفينة إلى 9 حالات، وقالت إن ‌المزيد ‌من الحالات قد تظهر بسبب طول فترة الحضانة، لكنها أكدت أن هذه ليست جائحة، ولا تشبه في شيء جائحة كوفيد-19.