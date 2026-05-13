مطار نيالا من الجو.. تحصينات جديدة وآثار انفجارات قرب المدرج

أظهرت صور أقمار صناعية إنشاءات وتحصينات عسكرية حديثة بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي داخل مطار نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

يأتي ذلك تزامنا مع هجمات يشنها الجيش السوداني على مواقع إستراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في نيالا غربي السودان، من ضمنها المطار الذي تحول من منشأة مدنية إلى ثكنة عسكرية منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026 عن إنشاءات جديدة في الناحية الجنوبية من المطار، تتخذ نمطا هندسيا يشبه مواقع أنظمة الدفاع الجوي أو النقاط العسكرية المحصنة.

كما رصد التحليل ظهور حواجز وسواتر ترابية داخل أجزاء حيوية من المطار، إلى جانب إعادة توزيع المنشآت المؤقتة وتوسيع نطاق أعمال التحصين المحيطة بالمدرج الرئيسي.

وفي تطور ميداني لافت، كشفت مقارنة الصور بين يومي 9 و11 مايو/أيار الجاري عن ظهور "بقعة سوداء" حديثة داخل محيط المطار، يرجح أنها ناتجة عن حريق أو استهداف محدود.

وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجرته الوحدة، امتدت آثار الاستهداف على مساحة تقدر بنحو 10.6 آلاف متر مربع.

ويتزامن ظهور هذه المؤشرات الجغرافية مع إفادات لمصادر محلية بمدينة نيالا، الاثنين، تحدثت عن استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، الأحد الماضي، مركز دعم لوجستي ومخازن وقود لقوات الدعم السريع بمحيط مطار نيالا، مما تسبب في وقوع انفجارات بالمنطقة.

وذكرت المصادر أن الهجوم تسبب في حالة هلع بالمناطق القريبة من المطار، مع انتشار سيارات تابعة لقوات الدعم السريع في محيط المنطقة، رغم غياب أي إعلان رسمي من الجيش السوداني بشأن تنفيذ ضربات محددة، أو صدور تعليق من قوات الدعم السريع حول طبيعة الأضرار المرصودة.

إعلان

ويعد مطار نيالا أكبر مطارات إقليم دارفور وأهمها من الناحية الإستراتيجية، إذ تحول منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليه إلى مركز لوجستي رئيسي لإدارة العمليات ونقل الإمدادات العسكرية والعتاد.

وتأتي هذه التحصينات الجديدة في وقت تتزايد فيه التقارير الدولية حول نشاط جوي غير اعتيادي داخل المطار، واستخدامه كقاعدة انطلاق وتشوين عسكري في ظل استمرار الصراع المسلح في السودان.

ويشهد السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسببت -بحسب الأمم المتحدة– في ما يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.