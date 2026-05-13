غارات وإنذارات إسرائيلية جنوبي لبنان وحزب الله يرد

شنّت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، عددا من الغارات على مناطق جنوبي لبنان، استهدفت إحداها بلدة زبدين بواسطة مسيّرة، في حين طالت غارتان بلدتي المنصوري وصريفا في قضاء صور، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

كما أفاد المراسل بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الحنية والقليلة وكفرا وياطر جنوبي لبنان.

ووفق مراسل الجزيرة، فإن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجية الساحلي في جنوب العاصمة بيروت.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار لسكان بلدات معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال وعباسية في جنوب لبنان.

كما قال الجيش إنه اعترض هدفا جويا قال إنه "معاد" استهدف قواته العاملة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب قواته في المنطقة دون تسجيل إصابات.

استهداف آليات إسرائيلية

وفجرا، أعلن حزب الله استهداف آليات وقوة إسرائيلية بالصواريخ وقذائف المدفعية بين بلدتي البياضة وبيوت السياد جنوبي لبنان، كما أعلن قصف دبابة ميركافا في منطقة الإسكندرونة بمسيّرة انقضاضية.

واستهدف الحزب بمسيّرة انقضاضية آلية هندسة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا، وقصف جهاز تشويش إسرائيليا في موقع العباد عند حدود لبنان الجنوبية.

وأمس الثلاثاء، أعلن حزب الله تنفيذه 22 هجوما استهدفت قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيانات منفصلة قال فيها الحزب إن عملياته العسكرية تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني، التي أسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".