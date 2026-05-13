الرئيس الأمريكي ترمب يصل إلى العاصمة الصينية بكين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث ملفات عديدة، في أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترمب نفسه خلال ولايته الأولى العام 2017.

وفي مؤشر على تركيز ترمب في زيارته على التجارة والأعمال، انضمّ إليه في الطائرة الرئاسية لدى توقّفها في ألاسكا رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ، كما يرافقه في الرحلة رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس إيلون ماسك.

كما يرافق ترمب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أميركية أخرى مثل تيم كوك رئيس شركة آبل.

وكان ترامب تعهد قبل وصوله بأن يطلب من نظيره الصيني "فتح" بلاده أمام الشركات الأجنبية.

واستبقت الصين وصول ترامب معلنة "الترحيب" به، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية أن "الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة.. من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات".

وقال ترمب لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيجري "محادثات مطوّلة" مع شي بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه.

غير أنه شدد على "عدم الحاجة إلى أي مساعدة بالنسبة لإيران" من الصين، لافتا إلى أن الصين لم تطرح "مشكلات" إزاء الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية ردا على إغلاق إيران مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي عمليا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط.