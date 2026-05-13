شاهد.. من المسافة صفر مسيرة لحزب الله تستهدف ميركافا إسرائيلية

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتليه دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في محيط موقع خربة المنارة على الحدود الجنوبية اللبنانية، بواسطة مسيّرة انقضاضية.

ووثقت المشاهد تحليق المسيّرة من منظور الكاميرا المثبتة في مقدمتها فوق تلال وطرق وعرة جنوب لبنان، قبل توجهها نحو موقع عسكري إسرائيلي يضم أبراج اتصالات وتحصينات وسواتر ترابية.

وأظهرت اللقطات رصدا دقيقا للدبابة الإسرائيلية داخل الموقع، حيث ظهرت دائرة توجيه حمراء حددت الهدف أثناء تمركزه قرب طريق ترابي ومعدات هندسية داخل القاعدة العسكرية.

ومع اقتراب المسيّرة من الهدف، ظهرت دبابة "ميركافا" وسط عدد من الآليات الأخرى، قبل أن تبدأ المسيّرة انقضاضها السريع والمباشر نحو البرج العلوي للدبابة.

وقبيل لحظات من الاصطدام، انقطع البث وظهرت شاشة زرقاء، في مشهد قال الحزب إنه يوثق لحظة إصابة الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر.

ووفق المعلومات التي ظهرت في بداية الفيديو، فإن العملية نُفذت بتاريخ 12 مايو/أيار 2026، واستهدفت دبابة إسرائيلية في محيط موقع خربة المنارة على الحدود الجنوبية اللبنانية باستخدام "محلقة انقضاضية".

وخلال الفترة الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد مصورة لعمليات قال إنها تستهدف مواقع وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، باستخدام صواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية، في ظل استمرار التوترات الميدانية على الحدود.

ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، بينما يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع يقول إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.