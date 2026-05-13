سويسرا تبحث عن بديل أوروبي أو آسيوي لـ"باتريوت" الأمريكي

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، أنها ستدرس إمكانية شراء أنظمة دفاع جوي من موردين آخرين، بعد أن أبلغتها الولايات المتحدة بأن أنظمة صواريخ باتريوت، التي طال انتظارها، ستتأخر أكثر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت سويسرا قد طلبت أنظمة باتريوت الخمسة للدفاع الصاروخي في عام 2022، مع توقع مبدئي لتسليمها بين عامي 2026 و2028، وهو جدول زمني تأخر بالفعل من 4 إلى 5 سنوات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الحكومة إن واشنطن أبلغتها الآن بأن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة التكاليف، مع توقع تأخير يتراوح بين 5 و7 سنوات. وأعلنت الحكومة أن جميع الخيارات ستؤدي إلى تأخيرات في التسليم، فضلا عن تكاليف إضافية كبيرة.

وتتوقع سويسرا تلقي ردود بحلول نهاية مايو/أيار الجاري من 5 موردين إضافيين لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية بعيدة المدى. ولم تُفصح الحكومة عن أسماء الموردين، لكنها ذكرت أنهم من ألمانيا وفرنسا وإسرائيل وكوريا الجنوبية. وأكدت أنها تُفضل أن تُصنّع هذه الأنظمة في أوروبا.

وأضافت في بيان لها أنه من المتوقع أن يتخذ المجلس الاتحادي الحاكم قراره بشأن الخطوات التالية خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة السويسرية قد صرّحت في أبريل/نيسان الماضي بأن إلغاء صفقة شراء صواريخ باتريوت كان أحد الخيارات المطروحة.

وذكرت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن سعر أنظمة باتريوت الخمسة قد يتضاعف من 2.3 مليار فرنك سويسري (نحو 2.6 مليار دولار) إلى 4.6 مليارات فرنك.

ولم تردّ وكالة المشتريات السويسرية "أرماسويس" ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على الفور على طلبات التعليق على التقرير.

وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت نظيراتها الأوروبية باحتمالية حدوث تأخيرات في تسليم الأسلحة المتعاقد عليها مسبقا، نظرا لاستمرار استنزاف مخزونات الأسلحة في الحرب مع إيران.