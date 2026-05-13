توغل إسرائيلي جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة

QUNEITRA, SYRIA - JUNE 11: Israeli military vehicles drive through the outskirts of the town of Hader towards an Israeli military base on Syrian territory on June 11, 2025 in Quneitra Governorate, Syria. Israeli forces have conducted routine operations in Syria since the fall of the Assad regime, patrolling areas in the southwest and launching airstrikes on Syria's military infrastructure. According to news reports today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is interested in US-brokered negotiations with the new Syrian government. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
مركبة عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية بمحافظة القنيطرة (غيتي-أرشيف)
Published On 13/5/2026

توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن "القوة المؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين المنازل، قبل أن تنسحب من المنطقة".

ويأتي التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

المصدر: وكالة الأناضول
