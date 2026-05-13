قتلى بأوكرانيا واعتراض مئات المسيّرات فوق روسيا عقب انتهاء الهدنة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن 286 طائرة مسيرة أوكرانية تم اعتراضها وتدميرها فوق مناطق روسية خلال الليل، في حين خلفت هجمات روسية على أوكرانيا قتيلين على الأقل وعددا من الجرحى.

وفي منطقة كراسنودار الجنوبية، ذكرت السلطات المحلية الروسية أن شظايا طائرات مسيرة سقطت على أراضي منشأة صناعية، ‌‌مما تسبب في ‌‌اندلاع حريق.

وفي أوكرانيا، قالت السلطات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن شخصين على الأقل قُتلا في هجمات روسية على مدينة كريفي ريه الأوكرانية، وأضافت أن القتيلين امرأة (65 عاما) ورجل (43 عاما).

وأصيب 4 آخرون في الهجوم المسائي، بينهم طفلة رضيعة (9 أشهر) تتلقى العلاج في مستشفى وهي في حالة حرجة، بحسب ما كتبه حاكم دنيبروبتروفسك أولكسندر هانزا على تطبيق تلغرام.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس أن "هجوما روسيا بطائرة مسيرة استهدف مبنى سكنيا عاديا في كريفي ريه لا يستخدم لأي غرض عسكري على الإطلاق".

وأضاف "بعد انتهاء وقف إطلاق النار الجزئي لمدة 3 أيام، تواصل روسيا قتل وتشويه الأوكرانيين".

وتابع زيلينسكي "لذلك لا ينبغي تخفيف الضغط على روسيا بأي شكل من الأشكال. وحده الضغط المشترك الصارم وتعزيز أوكرانيا، بما في ذلك دعم دفاعنا الجوي، يمكن أن يجبر المعتدي على اللجوء إلى الدبلوماسية من أجل سلام موثوق وإنهاء عمليات القتل".

انتظار "القرار المناسب"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توسط في وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام من السبت إلى الاثنين بناء على طلب موسكو.

واستأنفت موسكو وكييف هجماتهما خلال الليل، عقب هدنة استمرت ثلاثة أيام أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وانتهت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش الاثنين)، والتي تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكها.

من جهته، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن العملية العسكرية في أوكرانيا "يمكن أن تتوقف في أي لحظة، إذا اتخذت أوكرانيا القرار المناسب".

إعلان

وأوضح بيسكوف -في تصريح له- أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض حول أوكرانيا، معتبرا أن مثل هذا اللقاء لا يكون ذا معنى إلا إذا تم استكمال المسار التفاوضي بالكامل.

كما أكد بيسكوف أن روسيا تبقى منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية، وترحب بجهود الوساطة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك عملا قد تم بالفعل ضمن إطار تفاوضي ثلاثي، وأن روسيا مستعدة لمواصلة هذا المسار.

وأضاف أن الرئيس الروسي كان قد أشار مؤخرا إلى أن تطورات الوضع تتجه نحو نهايته، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مستقبلية للصراع.

وأشار إلى تصريحات الرئيس بوتين التي أكد فيها استعداده للقاء الرئيس زيلينسكي في أي وقت، سواء في موسكو أو في أي مكان آخر.