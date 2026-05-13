ترمب ينشر خريطة تصوّر فنزويلا "الولاية الأمريكية الـ51"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" خريطة لفنزويلا، يتوسطها علم أمريكي مصغر، مرفقة بعبارة "الولاية الـ51".

ويأتي هذا المنشور بعد يوم واحد من تأكيد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز من لاهاي أن فنزويلا "لم تسعَ قط" لأن تصبح الولاية الأمريكية الـ51، في حين يصر ترمب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أمريكية.

وقالت رودريغيز ردا على سؤال بهذا الشأن "هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، لأنه إن كان هناك ما يميزنا نحن الفنزويليات والفنزويليين، فهو أننا نحب مسار استقلالنا، ونحب أبطال استقلالنا وبطلاته".

ولفتت رودريغيز إلى أن حكومتها تعمل بموجب "أجندة دبلوماسية للتعاون" مع الولايات المتحدة، بعدما أعيد في مارس/آذار تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعها الرئيس السابق نيكولاس مادورو مع واشنطن قبل 7 أعوام.

وخلفت رودريغيز الرئيس مادورو الذي ألقت قوات أمريكية خاصة القبض عليه، خلال عملية عسكرية نفذتها يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاءت تصريحات رودريغيز من لاهاي، حيث حضرت جلسة أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاع حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، التي تديرها غويانا وتطالب بها كراكاس.

ويوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترمب قال -في تصريح لقناة فوكس نيوز- إنه يفكر "بجدية" في جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51.

وفي مارس/آذار، جاء في منشور لترمب على منصته تروث سوشيال تطرّق فيه إلى هذه الاحتمالية "تحدث أمور جيدة في فنزويلا في الآونة الأخيرة. أتساءل: هل هناك سبب سحري لذلك؟ الولاية الـ51".