بدلة مادورو الرياضية تعود مع روبيو على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى بكين

صورة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو يرتدي نفس "نايكي تيك" الذي كان يرتديه الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو عندما تم القبض عليه المصدر من حساب مساعد وزير الخارجية الامريكي على اكس @StevenCheung47
ماركو روبيو يسار يرتدي البدلة نفسها التي كان يرتديها مادورو عندما أُلقي القبض عليه. (مدير الاتصالات بالبيت الأبيض)
Published On 13/5/2026
آخر تحديث: 10:30 (توقيت مكة)

في عالم السياسة، قد تقول الصورة ما لا تقوله ألف كلمة وتصريح رسمي. وهذا ما جسدته تدوينة نشرها ستيفن تشونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الأربعاء، كتب فيها: "الوزير روبيو يتألق ببدلة نايكي تيك (نسخة فنزويلا) على متن طائرة الرئاسة!"

التدوينة أرفقت بصورة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو يرتدي بدلة رياضية من نوع "نايكي تيك".

وسرعان ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت عناوين الصحافة الأمريكية. لم يكن سبب الضجة أناقة الوزير، بل "الرمزية السياسية" العميقة للبدلة الرياضية التي يرتديها.

فقد لاحظ المتابعون سريعا أن البدلة التي ارتداها روبيو تتطابق تماما مع تلك التي كان يرتديها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية في 3 يناير/كانون الثاني 2026.

هذا الربط البصري أخرج الصورة من سياق اللقطة العفوية إلى سياق الاستعراض السياسي المقصود.

وزاد من زخم الصورة تزامنها اللافت مع منشور للرئيس دونالد ترمب على منصته "تروث سوشال" (Truth Social) في التوقيت نفسه تقريبا، إذ نشر خريطة لفنزويلا وعليها علم أمريكا، وعلق عليها بوصفها "الولاية 51".

هذا التزامن بين "صورة البدلة" و"خريطة ترمب" دفع جمهور منصات التواصل إلى التساؤل عن الدلالات والرسائل التي أراد ترمب ووزير خارجيته إيصالها وهما في طريقهما إلى العاصمة الصينية بكين.

وأثارت تلك المنشورات موجة واسعة من الجدل وحالة انقسام حاد في القراءات والتحليلات بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

تيار واسع من الناشطين رأى أن الصورة ليست موجهة إلى الداخل الأمريكي أو إلى الفنزويليين، بل هي رسالة استباقية إلى الصين. وتمحور التفاعل الأبرز حول قراءة مفادها: "نحن قادمون إلى بكين للتفاوض من موقع قوة، لقد أسقطنا مادورو وأحكمنا السيطرة على حديقتنا الخلفية، ونحن الآن جاهزون لفرض شروطنا".

في المقابل، برزت تساؤلات معاكسة بين شريحة من المتابعين والمدونين، إذ تساءلوا: إذا كان هذا الزي الرياضي متداولا ومتاحا في الأسواق منذ سنوات طويلة، فكيف تحول فجأة إلى "إشارة سياسية"؟ أليس من الممكن أن يكون الأمر مجرد صدفة، أو تكرارا لصرعة موضة، أو حتى خيارا مريحا للسفر الطويل لا أكثر؟

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
