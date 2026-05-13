بالفيديو.. تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان

وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة للحظات أعقبت استهداف سيارة على طريق السعديات الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أظهرت اللقطات حالة من الهلع والفوضى وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المركبة التي تحولت إلى هيكل معدني متفحم بالكامل.

وأظهرت المشاهد سحب الدخان الرمادي والأسود تغطي مكان الحادث، بينما تناثرت أجزاء السيارة وقطعها المعدنية المحترقة على الإسفلت وفي محيط الطريق، وسط ركض مواطنين في اتجاهات مختلفة لمحاولة إخماد النيران وإنقاذ المصابين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل طفاية حريق يدوية محاولا السيطرة على النيران المشتعلة قرب المركبة المستهدفة، في حين تعالت صرخات المتجمهرين الذين بدت عليهم الصدمة والارتباك وهم يرددون "يا الله" و"الله أكبر" مع اتساع رقعة الحريق.

وفي خضم الدخان الكثيف، أظهرت اللقطات محاولة سحب أحد ضحايا الانفجار وسط صرخات تحذيرية متداخلة دعت إلى الإسراع بالإطفاء والانتباه خشية وقوع انفجار جديد أو تجدد الاستهداف.

كما وثقت المشاهد لحظات وصول عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى المكان، حيث فرضوا طوقا أمنيا حول موقع الغارة، وبدأوا بإبعاد المتجمهرين لتأمين وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى النقطة المستهدفة.

وأظهرت اللقطات أيضا وصول فرق الدفاع المدني اللبناني التي باشرت بإخماد النيران مستخدمة خراطيم المياه، في محاولة لتبريد بقايا السيارة التي استمرت الأدخنة والأبخرة الكثيفة بالتصاعد منها بعد احتراقها الكامل.

ومع انحسار ألسنة اللهب، اقتربت الكاميرا من المركبة المستهدفة لتكشف حجم الدمار الكبير، إذ بدت السيارة وقد تحولت إلى هيكل أسود ممزق ومنصهر، مع تشوه كامل في هيكلها المعدني نتيجة قوة الضربة التي أصابتها بشكل مباشر.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقتي الجية والسعدية، اليوم الأربعاء، عن سقوط 8 قتلى بينهم طفلان، في وقت واصل فيه الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده عقب مباحثات مباشرة بين الجانبين في واشنطن، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وتوغلات في مناطق جنوب لبنان.