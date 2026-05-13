الحوثيون يحذرون: تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم

حذرت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، اليوم الأربعاء، من "حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم" إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبوراس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وحسب وكالة الأنباء التابعة للجماعة (سبأ)، قال أبوراس إن الحرب على إيران تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وإن استمرارها "سيجر المنطقة والعالم إلى حرب سيكتوي بتداعياتها الجميع".

وأضاف أن "العدوان على إيران يستهدف الأمة بأسرها"، مشددا على ضرورة تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا "العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع دون استثناء".

ورحب أبوراس بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها بعض الدول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الحرب على إيران ودول المنطقة.

يأتي ذلك، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، تهديداته لإيران، متوعدا بتدميرها إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق معها.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، هددت جماعة الحوثي، بأنها ستصعد من عملياتها العسكرية عند استئناف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وأواخر مارس/آذار الماضي، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة دعما لإيران باستهدافها مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ باليستية ردا على حرب إسرائيل والولايات المتحدة على طهران، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على حزب الله في لبنان.

وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب إذا استُؤنفت الحرب على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 مارس/آذار الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الإستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.