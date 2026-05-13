إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام قرب مضيق هرمز

أعلنت إيطاليا، الأربعاء، أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة.

وصرّح وزير الدفاع غويدو كروزيتو أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرّعين.

وأوضح كروزيتو أن الشرط الأساسي لنشر القوات يتمثل في التوصل إلى "هدنة موثوقة ومستقرة، أو الأفضل من ذلك سلام دائم"، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق عدة أسابيع، موضحا أن بلاده بدأت بالفعل تموضعا مسبقا لهذه السفن في شرق البحر المتوسط ثم البحر الأحمر، كإجراء احترازي استعدادا لأي تطورات.

وأضاف "نعمل على وضع وحدتين من كاسحات الألغام في مواقع أقرب نسبيا إلى المضيق".

إغلاق مضيق هرمز

وتغلق طهران عمليا مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط المنقول بحرا- منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بزرع ألغام في المضيق.

كما تفرض الولايات المتحدة منذ شهر حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في إطار ضغطها على طهران لتقديم تنازلات لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع بين الطرفين.

وأدّت حرب إيران إلى التقليص الحاد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما عطل صادرات النفط، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية جراء استمرار الشلل في المضيق.

وتقود كل من بريطانيا وفرنسا مشاورات لتشكيل قوة بحرية محتملة تهدف إلى حماية الملاحة الدولية في المنطقة، كما أعلنتا بدورهما عن إعادة تموضع سفن حربية قرب الخليج.

في المقابل، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز متعثرة.