إسرائيل تحتجز مسؤولا أمميا وتستجوبه بشأن زيارة لغزة

احتجزت إسرائيل -صباح الثلاثاء- مسؤولا أمميا في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، واستجوبته بشأن زيارة أجراها لغزة عام 2025.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء الثلاثاء إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، احتُجز لمدة نحو 45 دقيقة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون.

وأضافت أن المسؤول الأممي، وهو مواطن كندي، خضع لاستجواب من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن زيارة أجراها لغزة في أغسطس/آب الماضي بتنسيق مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن ما جرى للمسؤول الأممي "حادثة دبلوماسية محرجة لإسرائيل".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن الحادثة ناجمة عن خطأ في تحديد الهوية، وأُطلق سراح ميشو بعدها بوقت قصير.

وتابعت أنه خلال التفتيش الأمني، صودرت جوازات سفره ونُقل إلى منطقة انتظار واحتُجز هناك لمدة 45 دقيقة تقريبا، وخضع للاستجواب بشأن زيارة رسمية لغزة كانت مُنسقة مع إسرائيل.

وبعد ما تعرض له، صرّح ميشو بأن المعاملة كانت غير معتادة لمسؤول أممي رفيع المستوى، وأنه لم يصادف سلوكا مماثلا في دول أخرى، حسب الصحيفة.

وأضاف أنه يعتزم إلغاء اجتماعاته الرسمية في إسرائيل عقب الحادثة.

وباتت غزة أحد أبرز الملفات على طاولة الأمم المتحدة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين بالقطاع، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.