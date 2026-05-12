ترمب يتحدث عن تايوان والحرب التجارية قبل زيارته لبكين

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -غدا الأربعاء- زيارة لبكين تمتد يومين، وسيلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تسعى لمناقشة الأزمات المتراكمة بين البلدين، وسط توترات متصاعدة بشأن التجارة وتايوان والحرب على إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية -أمس الاثنين- زيارة ترمب بدعوة من الرئيس الصيني، بعدما كانت تأجلت سابقا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي، التي استمرت نحو 40 يوما قبل الدخول في مفاوضات.

وكان آخر لقاء بين ترمب وشي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بـكوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة تجارية أوقفت مؤقتا التصعيد الجمركي في رسوم الواردات بين البلدين.

ترمب متفائل

وقُبيل الزيارة، أكد الرئيس الأمريكي -على منصته "تروث سوشيال"- أن "أمورا عظيمة ستتحقق لكلا البلدين"، متفائلا بنتائج القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني رغم التوترات القائمة بين واشنطن وبكين.

وقال ترمب -للصحفيين في البيت الأبيض– إنه يتطلع "بشوق كبير" لرحلته إلى الصين، واصفا إياها بـ"البلد المذهل" الذي يقوده "زعيم يحظى باحترام الجميع". ولفت إلى أنه "يتفاهم بشكل جيد" مع الرئيس الصيني.

ويُتوقع أن تشغل قضايا التجارة والطاقة حيزا رئيسيا في القمة بين ترمب ونظيره الصيني. لكن ترمب كشف أنه سيناقش أيضا -خلال زيارته- ملف تايوان وقضايا أخرى بينها إيران.

تسليح تايوان

وردا على سؤال عن احتمال وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، قال ترمب "سأناقش الخميس المقبل هذا الأمر مع الرئيس شي، هو لا يريد ذلك، وسأتحدث معه بشأنه".

ويُبدي الرئيس الصيني استياء من الموقف الأمريكي بشأن تسليح تايوان، في ظل الدعم السياسي والعسكري المستمر الذي تقدمه -خلال السنوات الأخيرة- واشنطن لهذه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وقد قابلت بكين هذا الدعم بتعزيز وجودها العسكري حول تايوان خلال السنوات الأخيرة.

وتظل صفقات الأسلحة إحدى أكثر القضايا إثارة للتوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين. وأعلن ترمب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- إبرام أكبر صفقة أسلحة أمريكية على الإطلاق لتايوان، تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.

ملف إيران

وبشأن الملف الإيراني، قال ترمب إن الصين بحاجة إلى ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا أن "هذه القضية ستكون ضمن النقاشات".

ويُرجِّح مسؤولون أمريكيون أن يمارس ترمب ضغوطا على الرئيس الصيني بشأن دفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، في ظل استمرار تعثر المفاوضات.

وكان ترمب قد طلب سابقا من الصين استخدام نفوذها لدفع طهران إلى إبرام اتفاق مع واشنطن وإنهاء الصراع، الذي اندلع عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتحافظ الصين على علاقات وثيقة مع إيران، كما تُعد من أبرز مستوردي صادراتها النفطية، فيما تتهمها تقارير استخبارية بتزويد إيران بأسلحة ومعدات عسكرية.

وتُجرى المفاوضات المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني حول الملف الإيراني في وقت تفرض فيه البحرية الأمريكية حصارا على مضيق هرمز، وتقوم باعتراض ناقلات نفط متجهة إلى الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني.

المباحثات التجارية

وفيما يتعلق بالمباحثات التجارية، قال مسؤولون أمريكيون إن الزعيمين سيناقشان -خلال اجتماعهما- تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، بما يتيح تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات المتبادلة.

وتحمل زيارة ترمب للصين طابعا اقتصاديا بارزا، إذ يرافقه وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين في خطوة تعكس مساعي واشنطن لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع بكين، رغم الخلافات القائمة بين الطرفين.

وأعلن البيت الأبيض -أمس الاثنين- أن رؤساء شركات أمريكية كبرى -أبرزهم إيلون ماسك من "تيسلا" وتيم كوك من "أبل"- سيرافقون ترمب في زيارته للصين.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض قائمة من رؤساء تنفيذيين لمجموعات أمريكية عملاقة في مجالات صناعية مثل "بوينغ" و"جي إي"، والقطاع المالي مثل "غولدمان ساكس" و"فيزا" و"ماستركارد"، والتكنولوجيا مثل "ميتا" و"سيسكو".

واتفقت الولايات المتحدة والصين -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- على هدنة لمدة عام في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع 2025، بعد اتخاذه قرارات لرفع الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الزعيمين سيناقشان أيضا مسألة تدفق المعادن الثمينة من الصين إلى الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بكين فرض قيود على تصدير هذه المعادن الثمينة التي تحتاجها الولايات المتحدة في الصناعة المتقدمة.