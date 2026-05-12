كيف تستغل إيران الجغرافيا لكسر الحصار الأمريكي لمضيق هرمز؟

في ظل العزلة البحرية المتصاعدة، ومع مرور شهر كامل على إطباق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأت الأنظار تتجه تدريجيا نحو اليابسة، حيث تعيد الجغرافيا السياسية رسم خريطة التجارة الإيرانية بعيدا عن الممرات البحرية التقليدية.

لكن قبل ذلك، يحذر خبراء من أن إيران قد بنت أيضا "بنية تحتية مرنة" خلال عقود من الصمود في وجه العقوبات؛ فهي تمتلك بالفعل ملايين البراميل من النفط -تشير بعض التقديرات إلى ما يصل إلى 170 مليون برميل- مخزّنة على متن ناقلات في عرض البحر بعيدا عن خليج عُمان، مما يضمن استمرار عائدات التصدير بضعة أشهر. هذا المخزون الإستراتيجي منح طهران الوقت الكافي للالتفاف نحو اليابسة.

فبينما ضاقت طرق الملاحة في الخليج، برزت شبكة من الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية التي تربط إيران بجيرانها لتكون بديلا متناميا لنقل البضائع والصادرات.

ومع اتساع الاعتماد على هذه المسارات، تحولت دول الجوار إلى أطراف رئيسية في معركة إعادة تشكيل طرق التجارة الإقليمية، في وقت أصبحت فيه الشاحنات والقطارات تؤدي دورا كانت تتولاه السفن. فكيف تحولت هذه الممرات البرية إلى متنفس اقتصادي لطهران وسط الضغوط الأمريكية المتصاعدة؟

الرئة الباكستانية

تحولت باكستان إلى شريان حياة بري مفاجئ وطوق نجاة للصادرات والواردات الإيرانية. ففي 25 أبريل/نيسان 2026، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية "أمر عبور البضائع"، وهو قرار إستراتيجي سمح رسميا بنقل بضائع "دول أخرى" عبر الأراضي الباكستانية وصولا إلى إيران برًّا.

جاء القرار استجابة للأزمة الخانقة في ميناء كراتشي، حيث علقت أكثر من 3000 حاوية مخصصة لإيران بسبب توقف السفن وارتفاع أقساط تأمين أخطار الحرب من 0.12% إلى 5%، مما جعل الشحن البحري مستحيلا من الناحية الاقتصادية.

إعلان

فتحت باكستان ستة طرق برية تربط موانئ كراتشي وبورت قاسم وجوادار بمعبرين حدوديين إيرانيين هما غبد وتفتان. ويعد ممر "جوادار-غبد" هو الأكثر كفاءة، إذ يقلص وقت السفر إلى ساعتين أو ثلاث فقط، ويخفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 55%.

الممر الجديد يعيد رسم التوازنات الإقليمية؛ فهو يستثني البضائع الهندية تماما (بسبب الحظر القائم منذ مايو/أيار 2025)، كما يمنح باكستان القدرة على تجاوز أفغانستان بالكامل في تجارتها المتجهة غربا، مما يسحب البساط من تحت أقدام كابل التي كانت تطمح لأن تكون مركز الترانزيت الرئيسي.

لا يقتصر دور هذا الممر على كونه حلا مؤقتا للحصار، بل يضع باكستان بوابةً برية رئيسية لطرق التجارة المدعومة من الصين باتجاه غرب آسيا. ورغم الأخطار الأمنية على الحدود، فإن هذا المسار البري منح طهران "رئة" بديلة للتنفس بعيدا عن أعين البحرية الأمريكية التي تسيطر على المياه العميقة.

روسيا ومقامرة بوتين

مع تعطل خطوط الشحن في الخليج وتقييد صادرات النفط، قد تسعى طهران إلى الاعتماد بشكل أقل على الخليج وأكثر على شبكة من السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين وشبكات التجارة التي تربطها بروسيا في عهد العقوبات.

ويشكل الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب العمود الفقري للتجارة بين روسيا وإيران، وهو عبارة عن شبكة من الممرات الملاحية والسكك الحديدية والطرق التي تربط روسيا بإيران ومنها إلى آسيا، متجاوزة الطرق البحرية التي تسيطر عليها الدول الغربية.

تنتقل البضائع من الموانئ الروسية الجنوبية، عبر بحر قزوين إلى الموانئ الإيرانية الشمالية، بما في ذلك بندر أنزلي، ثم تستمر رحلتها عبر السكك الحديدية أو الشاحنات.

بالنسبة لموسكو، يعد تطوير الممر أولوية إستراتيجية؛ إذ من شأنه أن يفتح سلاسل توريد من الشمال إلى الجنوب، ملتفًّا على كل من أوروبا والصين.

هذا المشروع لا يجعل من إيران مجرد دولة تخضع للحصار، بل جسرا يربط روسيا وآسيا الوسطى والهند بأوروبا، وهذا يعطي طهران قوة تفاوضية، فالعالم -خاصة روسيا والهند- سيصبح مهتما باستقرار إيران لضمان تدفق بضائعه، مما يكسر العزلة الدولية.

وعلى الرغم من أن المشروع ظل لفترة طويلة محاصرا بمشاكل سياسية وعملية ومالية أخرى -مثل المشاكل الاقتصادية الإيرانية الخاصة والخلافات مع دول آسيا الوسطى حول عبور دولها- فإن النجاح النهائي للممر يعتمد على الاستقرار الإقليمي، وهو ما لا تستطيع روسيا ضمانه الآن.

يمثل استهداف إسرائيل لقيادات الحرس الثوري الإيراني مشكلة لخطط موسكو. ورغم أن انخراط روسيا على المستويات الدنيا مع الوزراء الإقليميين الإيرانيين سيظل دون تغيير، فإن اغتيال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في مارس/آذار 2026، من المرجح أن يكون له تأثير ملموس في المشروع.

فقد التقى لاريجاني مرارا بمسؤولين روس لمناقشة ممر "INSTC"، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2025، وكان المسؤولون الروس حذرين بشأن مستقبل الممر طوال فترة الحرب لكنهم مع ذلك كافحوا لإبقائه على جدول الأعمال.

إعلان

يعد انخراط نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس ورئيس المجلس البحري، علامة على أهمية المشروع؛ حيث قلل في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" منتصف مارس/آذار الماضي من تأثير الحرب في البنية التحتية، مقترحا طرقا لتحصين المشاريع البحرية مستقبلا. ورغم تشاؤم دميتري بيسكوف، أكد وزير النقل أندريه نيكيتين في نهاية مارس/آذار 2026 نية روسيا مواصلة البناء فور استقرار المنطقة.

وفي ظل المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ترأس باتروشيف قبل أيام اجتماعا بأستراخان -بتكليف شخصي من بوتين- لبحث الاستثمار في الموانئ والشراكات مع دول الخليج لتحديث المراكز اللوجستية. ورغم ارتهان المشروع بمتغيرات جيوسياسية خارج سيطرة موسكو، فإن هذا التدخل الرئاسي يمنحه دفعا أكبر ويقلل أخطار فشله.

وهذا بدوره يثبت أن إيران ليست وحدها في مواجهة الحصار، بل هي جزء من تحالف روسي إيراني هندي يبني نظاما تجاريا موازيا لا تسيطر عليه أمريكا.

تحصين التجارة

بينما تبحث إيران عن "رئة برية"، تسابق دول الخليج الزمن لتحويل مسارات طاقتها بعيدا عن مضيق هرمز، فيما يعرف بإستراتيجية "تجاوز المضيق".

لم تعد خطوط الأنابيب مجرد مسارات بديلة، بل تحولت إلى صمام أمان قومي. رفعت السعودية ضخ النفط عبر خط (شرق-غرب) إلى البحر الأحمر ليصل إلى قدرته القصوى (7 ملايين برميل يوميا)، بينما تسرّع الإمارات عمليات التصدير عبر ميناء الفجيرة الواقع خارج نطاق المضيق تماما. الهدف هو رفع قدرة "التجاوز" من 40% إلى ثلثي التدفقات، لجعل أي إغلاق مستقبلي أقل كارثية.

وفيما يخص قطر، عاد الحديث عن خطط قديمة لمشاريع أنابيب عملاقة تربط قطر بتركيا عبر السعودية والأردن وسوريا، أو عبر العراق.

وفي الوقت نفسه، يتم استبدال الشحن البحري للسلع غير النفطية بشبكات سكك حديدية وشاحنات تتجه مباشرة إلى الموانئ العمانية وموانئ البحر الأحمر، لضمان استمرار تدفق السلع الحيوية.

رغم هذه الحلول، يشير تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إلى واقع مرير، إذ إن الهروب من هرمز قد يعني السقوط في فخ باب المندب، وهو نقطة اختناق أخرى تحت تهديد الصواريخ والمسيّرات.

وفي الجبهة الغربية، تبرز تركيا بوصفها صمام أمان بري؛ حيث أكدت وزارة التجارة التركية استمرار تدفق الشحنات التجارية عبر بوابات (أغري-غوربولاك، وفان-كابيكوي، وهكاري-إيسينديري) بشكل محكم ودون انقطاع.

ورغم تعليق حركة المسافرين، فإن حالة التأهب القصوى وتحديث خطط العمل الميدانية على الحدود التركية تضمن بقاء نافذة إيران على الأسواق الغربية مفتوحة، مما يعزز قدرة طهران على المناورة خارج حدود الممرات المائية المحاصرة.

هذا الواقع حوّل إستراتيجية "تنويع المسارات" من رفاهية اقتصادية إلى ضرورة جيوسياسية ملحة، ليس فقط لدول الخليج، بل للعالم الذي بدأ يخشى أن يصبح "نموذج إغلاق هرمز" درسا مكررا في مضايق أخرى مثل ملقا أو تايوان.