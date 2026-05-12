قطر وتركيا: ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز

أكدت قطر وتركيا دعمهما للوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وشددتا على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.

وأفاد الديوان الأميري القطري اليوم بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير خارجية تركيا الأوضاع في المنطقة ووقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وأضاف أن أمير قطر بحث مع فيدان جهود خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي إن زيارة فيدان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وظروف حرجة تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أنهما ناقشا التأثير الاقتصادي للحرب في دول الخليج.

وأضاف أن قطر لا تؤيد عودة الحرب، وأنها وتركيا تدعمان الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، معتبرا أن دور باكستان مهم جدا وحاسم للمنطقة والعالم.

كما أشار إلى استمرار التنسيق القطري مع دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة للتوصل إلى أفضل صيغة لإعادة الاستقرار.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية التركي -في المؤتمر الصحفي نفسه- أن بلاده وقطر تقدمان دعما كبيرا للمباحثات التي تقودها باكستان والطرفان يريدان وقف الحرب، محذرا من أن عودة الحرب ستسفر عن مزيد من الدمار.

وكشف موقع "أكسيوس" (Axios) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية.

حرية الملاحة

وبخصوص مضيق هرمز، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن "ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في نزع التصعيد وإيران لا يجب أن تستعمل هرمز سلاحا".

وأعرب الوزير التركي من جهته عن أمله في فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية، مؤكدا دعم تركيا مساعي فتح المضيق و"يجب ألا يستخدم سلاحا".

غزة ولبنان

ومن جهة أخرى، تطرق المسؤولان القطري والتركي إلى الأوضاع في قطاع غزة، وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إنهما بحثا مسألة عدم التزام إسرائيل تنفيذ الاتفاق وعدم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، واستخدامها المساعدات الإنسانية في غزة سلاحا للابتزاز السياسي.

إعلان

كما أكد الوزير التركي أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في حالة لجوء ونزوح وما يجري في غزة بلغ ذروته.

كما تطرق المسؤولان إلى عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان وقصفها الأحياء السكنية.