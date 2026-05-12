عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعم الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح هرمز

Published On 12/5/2026
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)

رئيس الوزراء وزير خارجية قطر:

  • زيارة فيدان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وظروف حرجة تمر بها المنطقة.
  • ناقشنا مع وزير خارجية تركيا التأثير الاقتصادي للحرب على دول الخليج.
  • المنطقة تمر بظروف دقيقة تتطلب التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة.
  • نستمر في التنسيق مع دول مجلس التعاون والمنطقة للتوصل لأفضل صيغة لإعادة الاستقرار.
  • قطر وتركيا تدعمان الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح هرمز.
  • حرية الملاحة في مضيق هرمز تستخدم للأسف كسلاح.

وزير خارجية تركيا:

  • ندعم موقف باكستان ونأمل أن تؤتي مساعيها أكلها في وقف الحرب.
  • نأمل أن يتم فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية.
  • كثير من إخواننا بالمنطقة يعيشون في حالة لجوء ونزوح وما يجري في غزة بلغ ذروته.
المصدر: الجزيرة
