عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعم الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح هرمز
Published On 12/5/2026|
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر:
- زيارة فيدان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وظروف حرجة تمر بها المنطقة.
- ناقشنا مع وزير خارجية تركيا التأثير الاقتصادي للحرب على دول الخليج.
- المنطقة تمر بظروف دقيقة تتطلب التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة.
- نستمر في التنسيق مع دول مجلس التعاون والمنطقة للتوصل لأفضل صيغة لإعادة الاستقرار.
- قطر وتركيا تدعمان الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح هرمز.
- حرية الملاحة في مضيق هرمز تستخدم للأسف كسلاح.
وزير خارجية تركيا:
- ندعم موقف باكستان ونأمل أن تؤتي مساعيها أكلها في وقف الحرب.
- نأمل أن يتم فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية.
- كثير من إخواننا بالمنطقة يعيشون في حالة لجوء ونزوح وما يجري في غزة بلغ ذروته.
المصدر: الجزيرة