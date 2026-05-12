إسرائيل تعلن مقتل 350 عنصرا من حزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو شن، منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، غارات على أكثر من 1100 هدف قال إنها تابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل، أثناء الفترة نفسها، أكثر من 350 عنصرا من حزب الله.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيّرات حزب الله، عبر إنشاء مصنع لإنتاج مسيّرات مفخخة.

ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش جنوبي لبنان، تمهيدا لقصف مواقع قال إنها تقع داخل هذه البلدات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة على بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف جوي مدفعي استهدف بلدة جبشيت في القضاء نفسه.

كما أفاد المراسل بشن غارتين إسرائيليتين على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وذلك بعد إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة طالبهم فيه بالإخلاء مسافة ألف متر.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة جنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا أطلقه حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.