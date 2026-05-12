عاجل | الأمين العام لحزب الله: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان
Published On 12/5/2026|
آخر تحديث: 11:51 (توقيت مكة)
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:
- لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان.
- نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى.
- لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل.
- لاتفاق الإيراني الأمريكي المتضمن وقف العدوان على لبنان هو الورقة الأقوى لإيقافه.
- ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة.
- لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة