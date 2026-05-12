استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء وقف النار بين إيران والولايات المتحدة والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

وكثّفت دولة قطر تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة.

والأحد، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع كل من رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.، وبحث مع الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الرامية إلى احتواء التوترات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.