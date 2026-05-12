صربيا تستضيف مناورات عسكرية مع الناتو للمرة الأولى

أعلنت صربيا، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات عسكرية مشتركة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقام على أرضها للمرة الأولى، على الرغم من الرواسب التاريخية بينهما، حيث تعرضت لقصف جوي من الحلف في عام 1999، لإنهاء الحرب في كوسوفو.

وحسب وزارة الدفاع الصربية، يشارك نحو 600 جندي من صربيا وإيطاليا ورومانيا وتركيا في هذه التدريبات، إلى جانب مخططين عسكريين ومراقبين من دول عدة أعضاء في الحلف. وقالت الوزارة إن "هذا التعاون يهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وتُظهر صور نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع وزارة الدفاع جنودا صربيين وآخرين من حلف شمال الأطلسي جنبا إلى جنب في ميدان تدريب بجنوب صربيا.

وتستمر هذه التدريبات حتى 23 مايو/أيار الجاري ضمن برنامج "الشراكة من أجل السلام" الذي يُتيح للحلف التعاون العسكري مع الدول التي كانت تشكّل الكتلة الشرقية سابقا، وتعتبره بلغراد متوافقا مع سياسة الحياد العسكري التي تقول إنها تنتهجها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الناتو قوله قبل بدء التدريبات: "إنه تدريب مهم وسيُنفّذ مع الاحترام الكامل لسياسة الحياد العسكري الصربية".

وتشارك البلاد في برنامج "الشراكة من أجل السلام" منذ نحو عقدين، فضلا عن مشاركتها بانتظام في تدريبات مع أعضاء الحلف.

يذكر أن صربيا واحدة من الدول القليلة في البلقان التي لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي، وهي تقيم علاقات وثيقة مع كل من الحلف وروسيا.

ولا تزال قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي منتشرة في كوسوفو منذ نهاية الحرب هناك. وما زالت صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفو.