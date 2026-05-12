راسموسن يدعو إلى حلف جديد لمواجهة واشنطن

COPENHAGEN, DENMARK - 2025/05/13: Founder and Chairman of The Alliance of Democracies Foundation Anders Fogh Rasmussen makes speeches during Copenhagen Democracy Summit 2025 at the Royal Danish Playhouse (Danish: Skuespilhuset). The summit takes place in the Danish capital on May 13-14. (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
راسموسن أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخلى عن الدور القيادي للعالم الحر (غيتي)
Published On 12/5/2026

دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو أندرس فوغ راسموسن، إلى إنشاء تحالف جديد للدول الديمقراطية، قادر على الوقوف في وجه الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبدو وكأنه يسحب بلاده من دورها التقليدي في قيادة العالم.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال راسموسن قُبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية اليوم الثلاثاء في العاصمة الدانماركية، إنه كان ينظر منذ طفولته إلى الولايات المتحدة باعتبارها "القائد الطبيعي للعالم الحر"، مضيفا "لكن يبدو أن ترمب تخلى عن هذا الدور، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر".

واقترح راسموسن إنشاء تحالف يضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تحت اسم "دي 7" (D7) في إشارة إلى الحرف الأول من كلمة "ديمقراطية".

وأضاف "إذا عملنا معا ووحدنا جهودنا وتصرفنا بشكل جماعي، فإننا نمثل قوة هائلة".

راسموسن اقترح إنشاء "مادة خامسة اقتصادية" لمواجهة الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين والولايات المتحدة (غيتي)

مواجهة الضغوط

كما اقترح راسموسن إنشاء "مادة خامسة اقتصادية"، مستوحاة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو، بحيث يُعد أي هجوم اقتصادي على دولة عضو هجوما على جميع الأعضاء، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين والولايات المتحدة.

ودعا راسموسن إلى تعزيز التعاون في معايير التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في دول الجنوب العالمي، بديلا عن التمويل الصيني.

ووصف راسموسن التهديدات بين الحلفاء بأنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى الخلاف بين الولايات المتحدة والدانمارك بشأن جزيرة غرينلاند الخاضعة للإدارة الدانماركية، معتبرا أن أكثر ما يثير قلقه هو "عدم القدرة على التنبؤ" بسياسات إدارة ترمب.

وشغل راسموسن منصب الأمين العام لحلف الناتو في الفترة بين عامي 2009 و2014، وقبلها تولى رئاسة وزراء الدانمارك بين 2001 و2009.

المصدر: الجزيرة + الألمانية
