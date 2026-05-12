عقوبة مخففة لجندي إسرائيلي أساء لتمثال "السيدة العذراء" بلبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الاثنين- صدور حكم بالسجن 21 يوما فقط على جندي اتُّهم بالإساءة لتمثال "السيدة العذراء" جنوبي لبنان، فيما حُكم على جندي آخر صوَّر الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما.

وفي السياق، أفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور -أمس الاثنين- بأن الحكم جاء بعد تحقيق في "حادث وقع قبل أسابيع، حيث تمّ تصوير جندي وهو يدنس" تمثال "السيدة العذراء" في جنوب لبنان.

وفي ذلك الوقت شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، بعد تداول حسابات إسرائيلية صورة تُظهر جنديا إسرائيليا وكأنه يحتضن تمثال "السيدة العذراء" بيد، ويضع باليد الأخرى سيجارة في فم التمثال.

وهذه الانتهاكات ليست سلوكا منعزلا، ففي أواخر أبريل/نيسان الماضي انتشرت صورة لجندي إسرائيلي يحطم بمطرقة تمثالا "للسيد المسيح" في بلدة دبل المسيحية بجنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا احتجاز الجندي لمدة 30 يوما، واستبعاده من الخدمة العسكرية مع زميله الذي كان يصوره.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ 2 مارس/آذار الماضي- حربا على لبنان، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

واندلعت الحرب على لبنان بعد يومين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع حربه في لبنان، بينما تسعى فيه الحكومة اللبنانية لرفع ملف "جرائم الحرب" الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ومن المتوقع أن تنطلق -الأسبوع الجاري- جولة مفاوضات على مستوى الوفود بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث تسعى بيروت لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار.