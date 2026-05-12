حرب إيران تحاصر هيغسيث في الكونغرس

تجنّب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الإدلاء بأي تصريح محدد بشأن الخطوات التالية في الحرب على إيران لدى وقوفه في جولة جديدة من الاستجواب من قِبل المشرّعين بشأن تلك الحرب، بمن فيهم بعض الجمهوريين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء طول أمدها، لكن الوزير دافع عن طلب الزيادة التاريخية لميزانية وزارته.

وقال هيغسيث خلال جلسة الاستماع بالكونغرس اليوم الثلاثاء: "لدينا خطة للتصعيد إذا لزم الأمر. ولدينا خطة للتراجع إذا لزم الأمر. ولدينا خطة لنقل الأصول".

جاء ذلك ردا على سؤال النائبة بيتي ماكولوم، العضو الديمقراطي البارز في اللجنة، حول ما إذا كانت الإدارة لديها "خطة بديلة" لتقليص العمليات.

تمويل الحرب

وبينما أبدى كبار الجمهوريين والديمقراطيين مخاوفهم بشأن إستراتيجية البنتاغون، قال هيغسيث إن "الميزانية التاريخية" التي يطلبها البنتاغون من الكونغرس هي "ميزانية مسؤولة ماليا، ومخصصة للعمليات العسكرية".

وجادل هيغسيث بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب ورثت قاعدة صناعية دفاعية "أُنهكت بفعل سنوات من سياسات أمريكا الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قدرتها على إظهار قوتها".

وقال وزير الحرب الأمريكي إن طلب التمويل البالغ 1.5 تريليون دولار يشمل أيضا زيادة كبيرة في رواتب الجنود و"إلغاء جميع الثكنات الفقيرة أو المتهالكة"، مع استثمار كبير في مشاريع يدعمها الرئيس ترمب مثل مشروع القبة الذهبية ومشروع الأسطول الذهبي.

مخاوف

وافتتح رئيس اللجنة الفرعية، كين كالفيرت، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، والعضوة البارزة فيها بيتي ماكولوم، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، جلسة الاستماع، معربين عن قلق الحزبين إزاء طلبات ميزانية البنتاغون، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحرب على إيران.

وكررا طلبهما من إدارة ترمب تقديم تفصيل أدق لتكاليف الحرب وكيفية إنفاق البنتاغون لأي زيادة في الميزانية.

وقال كالفيرت: "تحتاج اللجنة الفرعية إلى فهم كيفية ترجمة الموارد المطلوبة في هذه الميزانية إلى تحسينات حقيقية وقابلة للقياس في القدرات القتالية"، مضيفا أن لديه "مخاوف جدية" بشأن هذا الطلب.

مع ذلك، وعلى عكس شهادته أمام الكونغرس قبل أسبوعين، اتخذ هيغسيث نبرة أكثر اعتدالا ولم ينتقد المشرعين شخصيا في تصريحاته الأولى.

ولاحظت النائبة بيتي ماكولوم أنه "من المؤسف أنك وصفت أعضاء الحزبين بالانهزاميين" في شهادتك السابقة، مضيفة: "لن أشكك في وطنيتك، ولن تشكك في وطنيتي".

أمريكا وحدها أم أولًا؟

من جهته أبدى النائب الجمهوري توم كول، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، معارضة ضمنية لنهج ترمب، معربا عن قلقه بشأن تأثير هذا النهج على الساحة الدولية، قائلا: "لم يكن شعار أمريكا أولا يعني أبدا أمريكا وحدها'".

ولم يذكر كول، النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، الرئيس صراحة أو انتقاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين. إلا أن تصريحاته شكّلت تناقضا واضحا مع تصريحات ترمب ونهجه.

وقد افتتحت اللجنة الفرعية للدفاع، التابعة للجنة المخصصات في مجلس النواب، جلستها اليوم للاستماع إلى كبار المسؤولين والمستشارين في إدارة ترمب المعنيين بالحرب على إيران.

وتُعد جلسة الاستماع جزءا من سلسلة مداولات الميزانية في الكونغرس. ويطلب البنتاغون 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، بزيادة تقارب 44% عن ميزانية الوزارة الحالية.